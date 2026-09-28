HAI România! Ambasadoarea Germaniei la București i-a dat cu stângul în dreptul lui Siegfried Mureșan







Cu doar câteva zile înainte de votarea în Parlament a unui eventualul Guvern „Mureșan”, ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger, s-a simțit datoare să intervină. O mare eroare diplomatică, în opinia mea, din categoria „chelul își pune mâna în cap”. Într-un interviu acordat Digi24, ambasadoarea Germaniei la București, Angela Ganninger, s-a arătat contrariată de afirmația că Siegfried Mureșan, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, ar fi mai apropiat de interesele statului german decât de ale țării sale.

Mai mult, aceasta a respins acuzațiile potrivit cărora politicianul ar avea comenzile la Berlin: „Nu îl controlăm pe domnul Mureșan!” Dacă lucrurile ar sta așa, pentru mine ar însemna că politicianul se comportă ca și cum ar fi foarte controlat. Poziții absolut potrivnice României În continuare, diplomatul a supralicitat: „Îl cunoaștem ca pe un politician care negociază foarte mult în favoarea României, de exemplu în cadrul financiar multianual nu apără deloc pozițiile germane, ci pozițiile românești și multe altele.” Nu prea înțeleg ce înseamnă „și multe altele”, pentru că în dreptul capitolului „foarte multe” stau poziții absolut potrivnice României prin care politicianul s-a făcut remarcat.

În continuare, doar câteva exemple. Cea mai recentă bizarerie, ca să mă exprim cât mai elegant, a avut loc recent, chiar în septembrie 2026, la votul „Mercosur”. Cu acea ocazie, Siegfried Mureșan a votat în Parlamentul European împotriva poziției oficiale a delegației României în cadrul dezbaterilor privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările din blocul sud-american Mercosur.