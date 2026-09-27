Mihai Fifor respinge manipularea G4Media privind implicarea SUA în căderea Guvernului Bolojan

Mihai Fifor contestă explicația potrivit căreia o intervenție americană ar fi provocat căderea Guvernului Bolojan. Într-o postare pe Facebook, politicianul susține că demiterea executivului a fost rezultatul votului din Parlament și al nemulțumirii față de guvernare. Fifor critică situația economică și evocă posibilitatea alegerilor anticipate.

Reacția sa vizează interpretările apărute în jurul unor declarații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia. Fifor respinge ideea că votul parlamentarilor împotriva Guvernului Bolojan ar fi fost determinat de influența Washingtonului.

În mesajul publicat pe Facebook, Fifor pune căderea executivului pe seama deciziei parlamentarilor și respinge explicația unei intervenții externe.

„Oare nu cumva Bolojan a fost trimis acasă cu votul covârșitor al Parlamentului? Chiar toți cei care am votat suntem cuprinși de o transă colectivă indusă de SUA?”, a scris acesta.

Politicianul susține că prezentarea Statelor Unite drept responsabile pentru demiterea guvernului mută atenția de la bilanțul administrației conduse de Ilie Bolojan.

„Cât despre SUA… țineți-vă gura, disperaților! Nu ei au dat de pământ cu voi, ci țara asta adusă în pragul disperării”, afirmă Fifor.

O parte importantă a postării este dedicată criticilor la adresa politicilor economice și sociale ale Guvernului Bolojan. Fifor invocă inflația, creșterea taxelor, scăderea consumului și dificultățile de finanțare din sistemul sanitar.

El acuză fostul executiv că a agravat problemele populației și susține că apropierea iernii amplifică presiunea asupra gospodăriilor. Totodată, avertizează asupra unor posibile scumpiri ale energiei, pe care le pune pe seama modului în care a fost gestionată criza din sector.

„Nu cumva Guvernul Bolojan a căzut pentru că a nenorocit țara asta?”, întreabă Fifor, înainte de a enumera problemele pe care le atribuie guvernării.

Afirmațiile despre evoluția economiei, prețuri și situația din sănătate reprezintă acuzațiile formulate de politician în postare.

Mesajul îi vizează și pe Fritz și Mureșan, alături de Ilie Bolojan. Fifor îi acuză că prelungesc incertitudinea politică și critică demersurile parlamentare privind guvernarea.

„Ne chemați de mâine în Parlament să jucăm într-o farsă grotescă”, scrie politicianul.

În opinia sa, continuarea acestei situații politice accentuează dificultățile economice și nemulțumirea populației. Fifor susține că liderii criticați ignoră consecințele pe care întârzierea unei soluții de guvernare le are asupra românilor.

La finalul postării, Fifor afirmă că ar prefera o revenire la urne, pentru ca alegătorii să se pronunțe asupra situației politice.

„Și, sincer să fiu, așa aș merge la alegeri anticipate… Să vă spună țara asta verde-n față ce refuzați să pricepeți”, a transmis acesta.