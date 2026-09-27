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Dronă deasupra României, în zona Chilia Veche. Avioane F-18 și un elicopter, trimise pentru monitorizare

Dronă deasupra României, în zona Chilia Veche. Avioane F-18 și un elicopter, trimise pentru monitorizareDrona FP-1 / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O dronă a intrat sâmbătă seară în spațiul aerian al României, în apropierea localității Chilia Veche, iar autoritățile au alertat populația din nordul județului Tulcea. Ținta a fost urmărită de sistemele radar timp de câteva minute, în timp ce două aeronave F-18 spaniole și un elicopter al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a detectat în cursul nopții o țintă aeriană care evolua în zona Chilia Veche, în apropierea frontierei fluviale. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au dispus măsuri pentru avertizarea populației din nordul județului Tulcea.

La ora 23:32 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două F-18 spaniole și un elicopter românesc au fost ridicate în aer

Pentru monitorizarea situației au decolat două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită.

În același timp, a fost ridicat în aer și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Datele radar au indicat că ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național în apropierea localității Chilia Veche.

Drona a urmat pentru câteva minute un traseu aproape paralel cu brațul Chilia. Ulterior, semnalul radar asociat țintei a fost pierdut în zona localității Pardina.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:48.

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Avioane F-18. Sursa foto: Facebook/Mapn

Un alt incident fusese semnalat în noaptea precedentă

Tot sâmbătă, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate de la sol în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce a fost detectată o dronă care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Și atunci, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, însă în acel caz nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat în noaptea de 25 spre 26 septembrie o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert", au anunţat reprezentanţii MApN.

Ministerul a anunțat că pentru supravegherea situației au fost ridicate atunci de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

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