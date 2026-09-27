Mii de români ajung în situația de a constata, înainte de pensionare, că anumite perioade lucrate nu apar în evidențele sistemului public de pensii. Situația poate apărea în special în cazul unor foste întreprinderi sau societăți care și-au încetat activitatea, iar documentele privind vechimea trebuie identificate și prezentate pentru ca perioadele respective să poată fi valorificate. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), anumite documente pot dovedi stagiul de cotizare, iar recunoașterea perioadelor lucrate presupune parcurgerea unor demersuri specifice.

Din 1 septembrie 2024, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 360/2023. Pentru perioadele de muncă realizate înainte de 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu carnetul de muncă.

Dacă acesta lipsește sau anumite perioade nu au fost înscrise, vechimea poate fi demonstrată și prin alte documente. CNPP menționează adeverințele eliberate de angajator, deținătorul legal al arhivei sau operatorii economici autorizați pentru prestarea serviciilor arhivistice.

Pentru persoanele care nu mai dețin carnetul de muncă, există însă o condiție suplimentară pentru dovedirea perioadelor anterioare datei de 1 aprilie 2001: pierderea documentului trebuie publicată în Monitorul Oficial, potrivit informațiilor CNPP.

Pentru activitatea desfășurată după 1 aprilie 2001, situația este diferită. Stagiul de cotizare este înregistrat în baza de date a sistemului public de pensii pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori.

Persoanele care vor să verifice ce perioade apar în evidențele CNPP pot solicita o adeverință privind stagiul de cotizare de la casa teritorială de pensii. Cererea poate fi transmisă prin e-mail, prin poștă sau depusă personal, iar persoanele care au cont pe site-ul CNPP își pot consulta informațiile disponibile în sistem.

Atunci când fostul angajator nu mai există, primul pas este identificarea deținătorului legal al arhivei. Documentele pot fi păstrate de o altă entitate care a preluat arhiva sau de un operator economic autorizat să gestioneze astfel de documente.

Pentru anumite perioade, adeverințele trebuie să fie emise în original și să respecte condițiile stabilite de legislația pensiilor. Legea nr. 360/2023 prevede inclusiv situații în care datele privind activitatea pot fi dovedite prin documente aflate la deținătorii legali ai arhivelor.

De aceea, persoanele care constată lipsuri în istoricul profesional trebuie să identifice mai întâi intervalul care nu apare în evidențele Casei de Pensii și să stabilească ce documente pot demonstra activitatea respectivă.

O situație întâlnită este aceea în care o perioadă lucrată există în realitate, însă nu a fost înscrisă în carnetul de muncă. Pentru aceste cazuri, CNPP arată că stagiul poate fi dovedit prin adeverințe emise de angajator, deținătorul legal al arhivei sau un operator autorizat.

Documentele trebuie să conțină informațiile necesare pentru identificarea perioadei lucrate și să respecte cerințele legale. În cazul unor perioade omise din carnet, adeverința trebuie să menționeze și motivul pentru care acestea nu au fost înscrise.

După obținerea documentelor, acestea trebuie prezentate casei teritoriale de pensii pentru verificarea și valorificarea perioadelor respective.

Documentele originale au un rol important la stabilirea drepturilor de pensie. CNPP arată că deschiderea dreptului la pensie nu depinde de scanarea carnetului de muncă, iar persoanele care îl dețin trebuie să îl păstreze în original. (cnpp.ro⁠)

În cazul adeverințelor referitoare la anumite condiții de muncă, legislația impune cerințe suplimentare. Pentru perioadele în care se solicită recunoașterea grupelor superioare de muncă, documentele trebuie să aibă la bază acte primare verificabile, precum contracte de muncă, decizii interne sau state de plată, după caz.

Verificarea situației din evidențele CNPP este importantă înainte de depunerea dosarului de pensionare. În acest fel, eventualele perioade lipsă pot fi identificate din timp, iar persoana interesată poate începe demersurile pentru obținerea documentelor necesare.

CNPP permite solicitarea unei adeverințe privind stagiul de cotizare realizat după 1 aprilie 2001, iar informațiile pot fi consultate și prin contul electronic disponibil pe site-ul instituției.

Faptul că o persoană a lucrat pentru un angajator nu înseamnă automat că orice perioadă va apărea în baza de date a Casei de Pensii. Pentru activitatea ulterioară datei de 1 aprilie 2001, evidențele sunt alimentate pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori.

De aceea, atunci când lipsesc perioade din evidențe, este important să fie verificat dacă problema ține de lipsa declarațiilor, de documentele de muncă sau de alte neconcordanțe administrative.

În funcție de situație, persoana interesată poate solicita documente de la fostul angajator sau de la deținătorul arhivei și poate cere lămuriri instituțiilor competente.

Și persoanele care s-au pensionat deja pot avea posibilitatea de a solicita recalcularea pensiei atunci când apar documente noi privind stagiul de cotizare, veniturile sau alte elemente care trebuie valorificate.

CNPP menționează că pentru recalculare pot fi depuse adeverințe privind stagiul de cotizare, veniturile, sporurile ori condițiile de muncă, cu respectarea cerințelor prevăzute de legislație.

Prin urmare, recuperarea unei perioade de vechime care nu apare în evidențele pensiei începe cu verificarea situației personale, identificarea documentelor și depunerea acestora la casa teritorială de pensii. În lipsa actelor necesare, demersul poate deveni mai dificil, motiv pentru care documentele de muncă și adeverințele trebuie păstrate și verificate înainte de pensionare.