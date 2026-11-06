Republica Moldova. Concedieri mai ușoare pentru angajatori și reduceri de personal de până la 30% în unele instituții publice. Acestea sunt schimbările pregătite de Guvernul de la Chișinău, în cadrul unui plan de reducere a cheltuielilor statului. Premierul Vasile Tofan susține că actualul Cod al muncii îngreunează disponibilizarea angajaților și anunță modificarea legislației.

Șeful Executivului avertizează că Republica Moldova riscă să ajungă în pragul falimentului dacă nu își reduce deficitul bugetar. El recunoaște că reformele vor fi nepopulare, dar spune că sunt necesare pentru a evita o criză financiară.

Potrivit premierului, Republica Moldova înregistrează în acest an un deficit bugetar de aproximativ 6% din Produsul Intern Brut. Vasile Tofan consideră că acest nivel nu poate fi menținut. Guvernul își propune să reducă deficitul sub 5% anul viitor, iar ulterior să ajungă sub 4%.

„Țara asta o să falimenteze, dacă noi o să ținem deficitul la 6% din PIB”, a avertizat Vasile Tofan.

Premierul a explicat că reducerea deficitului cu un singur punct procentual din PIB ar însemna economii de aproximativ 4,3 miliarde de lei. Suma este echivalentă cu peste două bugete anuale pentru apărare.

În acest context, încă de la începutul lunii septembrie, ministerele și agențiile au primit indicații să reducă cheltuielile. În funcție de instituție, ținta de economisire este de 10% sau chiar 30%. Reducerile pot fi făcute inclusiv prin disponibilizări și comasarea unor structuri.

Printre instituțiile în care sunt pregătite reorganizări se numără și Moldsilva. Acolo lucrează aproximativ 4.000 de persoane, potrivit premierului. Vasile Tofan a anunțat că instituția urmează să treacă prin schimbări ample, inclusiv pentru reducerea cheltuielilor administrative.

O parte dintre economii ar putea veni din comasarea unor structuri și reducerea numărului de funcții de conducere. Sunt vizate și posturile din contabilitate, resurse umane sau logistică.

Schimbări sunt planificate și la Serviciul Antigrindină, care are aproximativ o mie de angajați. Premierul consideră că modernizarea tehnologică ar putea contribui la reducerea cheltuielilor.

Totuși, el atrage atenția că disponibilizările trebuie făcute cu responsabilitate. În special în localitățile rurale, persoanele concediate ar putea întâmpina dificultăți în găsirea unui alt loc de muncă.

Vasile Tofan susține că reducerea personalului din instituțiile statului este dificilă din cauza prevederilor actuale ale Codului muncii. Potrivit acestuia, angajații disponibilizați pot obține în instanță anularea concedierii și revenirea în funcție, dacă procedurile nu sunt respectate.

În asemenea situații, statul poate fi obligat să achite și salariile pentru perioada în care persoanele respective nu au lucrat.

„Avem un Cod al muncii atât de antic și care îți limitează atât de mult posibilitatea de a lua decizii, încât noi o să încercăm să facem ceva și o să creăm o problemă și mai mare”, a declarat premierul.

Pentru a schimba această situație, Guvernul pregătește o reformă a legislației muncii. Tofan consideră că actualele prevederi sunt prea rigide și limitează libertatea angajatorilor de a lua decizii privind personalul. Premierul spune că regulile trebuie modificate astfel încât instituțiile și companiile să poată angaja oameni, dar să aibă și posibilitatea de a renunța la salariații care nu își îndeplinesc atribuțiile sau care provoacă prejudicii.

„Noi trebuie să încurajăm companiile, trebuie să încurajăm instituțiile să angajeze oameni. Ca să poți angaja oameni, trebuie să ai inclusiv libertatea în cazul în care o persoană nu livrează, în cazul în care o persoană te fură”, a explicat Vasile Tofan.

Șeful Executivului se așteaptă ca modificările la Codul muncii să provoace reacții dure din partea sindicatelor și a organizațiilor neguvernamentale. Cu toate acestea, el insistă că reforma este necesară pentru a face piața muncii mai flexibilă și pentru a permite angajatorilor să gestioneze mai ușor personalul.

Premierul a vorbit și despre cheltuielile din sistemul educațional. Potrivit lui, statul alocă anual aproximativ 25 de miliarde de lei pentru educație. Tofan consideră că actuala organizare nu este sustenabilă pe termen lung.