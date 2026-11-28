Republica Moldova. Deşi este monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, casa în care a locuit întreaga viaţă renumitul sculptor basarabean Alexandru Plămădeală degradează pe zi ce trece.

Alexandru Plămădeală este considerat a fi cel mai important sculptor român basarabean din prima jumătate a secolului al XX-lea. Fiind cunoscut în special pentru celebra sa creaţie, monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt din Chişinău.

Motivul pentru care clădirea de pe strada Bucureşti 52 este lăsată să degradeze ar fi că imobilul se află în proprietatea mai multor persoane. Iar autorităţile nu ar putea ajunge la o înţelegere cu proprietarii.

Casa în care a copilărit şi a trăit până la sfârşitul zilelor renumitul artist nu este atât de valoroasă prin arhitectura sa, cât pentru valoarea istorică pe care o poartă. Este o casă simplă, din piatră, caracteristică clasei mijlocii din perioada respectivă.

Primele informaţii documentare despre imobil sunt din 1868, când proprietar era negustorul Simon Zaiţev. În luna martie 1889, proprietatea a fost cumpărată preoteasa de Ecaterina Gheorghievna Plămădală, mama sculptorului.

Mihail Plămădeală, tatăl sculptorului, era paroh la biserica din satul Buiucani (acum sectorul Buiucani al municipiului Chişinău). Până a se muta în oraş, familia numeroasă a preotului Plămădeală a locuit în sat.

Soţii Plămădeală au demolat vechile clădiri şi au construit, la începutul secolului al XX-lea, o casă nouă, într-un parter, cu cinci odăi.

Casa de piatră, ridicată pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii. Avea şapte axe compoziţionale, toate de ferestre. Intrarea, dominată de o copertină metalică pe console din fontă, a fost creată mai târziu. Elementele de decoraţie plastică sunt eclectice: cornişă, ancadramente plintă cu bolţarul central, panouri sub ferestre.

Alexandru Plămădeală a decedat în aprilie 1940. După cotropirea Basarabiei de către Rusia sovietică, clădirea a fost naţionalizată. Acum în acest imobil se află opt apartamente.

Locatarii susţin că şi ei sunt îngrijoraţi de starea deplorabilă a clădirii. Însă au mâinile legate, pentru că au nevoie de autorizarea autorităţilor pentru a efectua careva lucrări de reparaţie în exterior. Iar pentru a obţine documentul trebuie să treacă printr-o procesură îndelungată şi birocratică.

La rândul lor, autorităţile Capitalei spun că imobilul se află în proprietate privată şi nu pot să intervină fără acordul proprietarilor.

Singurul lucru pe care l-au făcut autorităţile în acest caz a fost instalarea unei plăci comemorative.

Alexandru Plămădeală s-a născut în 1888. Studiile și le-a făcut la Școala superioară de pictură, sculptură și arhitectură ⁠din Moscova, în atelierul sculptorului rus Serghei Volnuhin⁠.

În anii 1916-1918, a lucrat la monetăria din Petrograd. După 1918 se întoarce la Chișinău, unde, în anul 1929, este numit în funcția de director al Școlii de desen, transformată ulterior în Școală de arte plastice, pe care a condus-o timp de 11 ani.

Capodopera sculpturală a lui Alexandru Plămădeală o constituie Monumentul lui Ștefan cel Mare din Grădina Publică, cu același nume, din Chișinău (1927). Tot lui îi aparține și bustul funerar al poetului Alexei Mateevici de la Cimitirul Central din Chișinău.

Alexandru Plămădeală a realizat o serie de portrete ale oamenilor de creație și a intelectualilor români și basarabeni: portretele cântăreței Lidia Lipcovschi, bustul lui Alexandru Donici, portretul lui Bogdan Petriceicu-Hasdeu, portretul Valentinei Tufescu, portretul soției, autoportretul cu soția - Olga Plămădeală, portretul pictorului Ion Theodorescu-Sion, portretul poetului Ion Minulescu.

În anul 1934 a pictat interiorul catedralei din Tighina.