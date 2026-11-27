Concert de Ziua Națională a României, organizat la Chișinău de Institutul Cultural Român și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova
- Dragoș Lefterescu
- 27 noiembrie 2026, 14:52
- Evenimentul este realizat cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, al Filarmonicii „George Enescu” din București, al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău și al Instituției Publice Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova-Concert”.
- Programul muzical al serii va cuprinde următoarele lucrări:
Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, organizează în data de 29 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, concertul dedicat Zilei Naționale a României.
Evenimentul este realizat cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova, al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, al Filarmonicii „George Enescu” din București, al Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău și al Instituției Publice Organizația Concertistică și de Management Artistic „Moldova-Concert”.
Prestigioasa Orchestră a Filarmonicii „George Enescu” din București va urca pe scena teatrului cu ocazia acestei seri aniversare și va evolua sub bagheta dirijorilor Mihail Agafița și Cristian Spătaru, alături de o distribuție solistică de excepție: baritonul Andrei Jilihovschi, soprana Valentina Naforniță, mezzosoprana Lilia Istrati și violonista Alexandra Târșu.
Programul muzical al serii va cuprinde următoarele lucrări:
-
Sabin Păutza – Dansuri românești
-
George Enescu – Balada
-
Gheorghe Mustea – Vals
-
Gioacchino Rossini – Largo al factotum din opera Bărbierul din Sevilla
-
Eugen Doga – Vals
-
Theodor Grigoriu – Muzica
-
George Enescu – Rapsodia română nr. 2
-
Ruperto Chapí – Las hijas del Zebedeo
-
Vladimir Cosma – Sârba
-
Jacques Offenbach – Barcarolle din opera Povestirile lui Hoffmann
-
Richard Wagner – Preludiu din actul al III-lea al operei Lohengrin
-
Franz Lehár – Lippen schweigen
-
George Enescu – Rapsodia română nr. 1, lucrare care va încheia seara.
Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.