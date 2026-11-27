Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, organizează în data de 29 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00, la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, concertul dedicat Zilei Naționale a României.

Prestigioasa Orchestră a Filarmonicii „George Enescu” din București va urca pe scena teatrului cu ocazia acestei seri aniversare și va evolua sub bagheta dirijorilor Mihail Agafița și Cristian Spătaru, alături de o distribuție solistică de excepție: baritonul Andrei Jilihovschi, soprana Valentina Naforniță, mezzosoprana Lilia Istrati și violonista Alexandra Târșu.

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.