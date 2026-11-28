Republica Moldova. Moldovenii pot afla dacă informațiile lor personale au fost accesate fără permisiune în urma atacului cibernetic din octombrie. Verificarea se poate face online, în cabinetul personal de pe portalul EVO. Noua opțiune a fost lansată pe 27 noiembrie și le permite utilizatorilor să vadă ce categorii de date au fost vizate.

Pentru a accesa informațiile, cetățenii trebuie să intre în cabinetul personal de pe portalul evo.gov.md și să se autentifice cu semnătura electronică. Ulterior, trebuie să deschidă secțiunea „Istoricul accesării datelor”. Acolo pot vedea dacă au existat accesări neautorizate ale informațiilor personale și ce tipuri de date au fost vizate.

Dacă în cabinetul personal apare notificarea „Unele date ale tale au fost afectate și au fost obținute fără permisiune în atacul cibernetic”, utilizatorii pot apăsa pe opțiunea „Vezi detalii”.

Aceasta deschide o listă cu informațiile grupate pe categorii. Cetățenii pot verifica dacă au fost vizate datele privind asigurarea medicală, copiii, identitatea, medicul de familie sau vehiculele. Sunt disponibile și alte categorii de informații.

„Detaliile prezintă informații organizate pe categorii. Selectează categoria de interes pentru a vedea detaliile. Printre categoriile disponibile se numără: asigurare medicală, date despre copii, date de identitate, medic de familie, vehicule și alte categorii de date”, precizează Agenția de Guvernare Electronică.

Tot în această secțiune se găsește și „Ghidul de protecție”. Documentul conține recomandări despre măsurile pe care le pot lua oamenii dacă observă sau suspectează tentative de fraudă. Autoritățile pregătesc extinderea acestei funcționalități și în aplicația mobilă EVO. Astfel, utilizatorii vor putea verifica informațiile direct de pe telefon, fără să fie nevoie să acceseze portalul prin intermediul unui calculator.

Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, actualizarea aplicației se află în etapa de pregătire pentru lansare. Publicarea acesteia depinde de aprobările necesare din partea Apple și Google, pentru magazinele App Store și Google Play.

Agenția de Guvernare Electronică face o precizare importantă pentru cetățeni. Faptul că anumite informații au fost obținute fără autorizație nu înseamnă neapărat că acestea au fost și modificate sau compromise. Verificările desfășurate până acum nu au identificat modificări sau alterări ale informațiilor cetățenilor în registrele de stat care au fost examinate.

Agenția de Guvernare Electronică a primit deja peste o mie de cereri din partea persoanelor care vor să afle dacă informațiile lor au fost accesate în timpul atacului cibernetic.

Până în prezent, instituția a răspuns la peste 300 dintre solicitări. Informațiile sunt transmise individual, la adresa indicată de persoana care a depus cererea.

Pentru a proteja datele personale, Agenția verifică mai întâi identitatea solicitantului. Cererile sunt examinate în ordinea în care au fost înregistrate.

Potrivit estimărilor prezentate de autorități, atacul cibernetic din luna octombrie a vizat datele personale a peste 450.000 de cetățeni ai Republicii Moldova.

Președinta Maia Sandu a declarat că o vulnerabilitate a permis accesarea registrelor aparținând cel puțin zece instituții publice. Deocamdată, identitatea celor care au organizat atacul nu a fost stabilită. Totuși, modul în care a fost desfășurată operațiunea indică o posibilă implicare a unui actor statal.

Subiectul a fost discutat și în cadrul Consiliului Național de Securitate. În urma ședinței, autoritățile au convenit asupra unor măsuri suplimentare pentru protejarea sistemelor informatice ale instituțiilor publice.

Un grup de lucru, condus de premierul Vasile Tofan, urmează să prezinte propuneri pentru consolidarea securității cibernetice în termen de o lună. Totodată, Agenția de Guvernare Electronică trebuie să informeze persoanele ale căror date au fost accesate în urma incidentului.