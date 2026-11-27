Un incident cibernetic a dus la scoaterea temporară din funcțiune a mai multor servicii online ale Departamentului pentru Muncă și Pensii (DWP) din Marea Britanie, vineri, 27 noiembrie 2026, afectând accesul la informații despre pensii și solicitarea unor beneficii sociale. Autoritățile britanice au anunțat că plățile regulate către beneficiari nu sunt afectate și vor continua conform programului.

Incidentul a determinat instituția să dezactiveze preventiv unele sisteme digitale, în timp ce specialiștii în securitate cibernetică investighează situația. Printre serviciile inaccesibile se numără cele utilizate pentru verificarea pensiei de stat și depunerea solicitărilor pentru anumite prestații sociale.

Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, utilizatorii nu au putut accesa mai multe platforme digitale ale DWP, inclusiv servicii prin care pot verifica situația pensiei de stat, solicita Universal Credit sau depune cereri pentru anumite beneficii destinate persoanelor cu dizabilități.

Sistemele au fost scoase din funcțiune ca măsură de precauție, după identificarea incidentului. Autoritățile nu au precizat deocamdată natura exactă a problemei și nici dacă este vorba despre un atac informatic propriu-zis.

Departamentul pentru Muncă și Pensii a transmis că lucrează împreună cu Centrul Național de Securitate Cibernetică (NCSC) și Government Cyber Coordination Centre pentru investigarea situației și restabilirea accesului la serviciile online.

Plățile regulate către beneficiarii de pensii și prestații sociale nu sunt afectate.

DWP a precizat că transferurile vor fi efectuate în mod normal, în pofida întreruperii serviciilor digitale. Persoanele care nu pot accesa platformele online sunt sfătuite să încerce din nou ulterior.

Instituția a avertizat, de asemenea, că nu trimite mesaje prin care solicită date bancare sau accesarea unor linkuri pentru rezolvarea problemelor legate de pensii ori beneficii. Avertismentul vine în contextul în care astfel de incidente pot fi exploatate de persoane care încearcă să obțină date personale sau financiare.

Problema de la DWP survine într-o perioadă în care autoritățile britanice au intensificat avertismentele privind riscurile de securitate cibernetică. În ultimele zile, guvernul a semnalat riscuri sporite de sabotaj asociate Rusiei, în special în cazul companiilor care sprijină Ucraina.

Deocamdată, nu există informații oficiale care să stabilească o legătură între avertismentele privind amenințările rusești și incidentul de la Departamentul pentru Muncă și Pensii.

Autoritățile continuă investigația, iar cauza incidentului și amploarea eventualelor efecte asupra sistemelor informatice nu au fost clarificate public.