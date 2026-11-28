Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben de ninsori și viscol pentru 16 județe și municipiul București, în weekendul 28-29 noiembrie 2026. Ninsorile vor fi însoțite de rafale puternice de vânt, iar temperaturile vor deveni negative în cea mai mare parte a țării. În unele regiuni, inclusiv la altitudini joase, stratul de zăpadă ar putea depăși 25 de centimetri.

Ultimele zile ale lunii noiembrie aduc o răcire accentuată a vremii în România. Precipitațiile vor trece treptat de la ploaie la lapoviță și ninsoare, iar intensificările vântului vor favoriza apariția viscolului în mai multe județe.

Potrivit prognozei ANM, cele mai importante depuneri de zăpadă sunt așteptate în sud-vestul țării, unde stratul de omăt ar putea fi mai consistent decât cel nou depus în anumite regiuni montane.

Meteorologii au estimat că în județele Mehedinți, Dolj și Olt se va forma un strat de zăpadă cuprins între 15 și 20 de centimetri, care va depăși izolat 25 de centimetri.

Intervalul cu cele mai abundente ninsori în Oltenia va începe sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 15:00, și se va încheia duminică, la ora 10:00.

În Carpații Meridionali, stratul nou de zăpadă va măsura între 5 și 10 centimetri, în timp ce în Moldova sunt prognozate depuneri de aproximativ 4-8 centimetri.

Ninsorile vor ajunge și în București, unde meteorologii estimează un strat de zăpadă de 2-4 centimetri. Din cauza vântului, zăpada va fi distribuită neuniform, astfel că grosimea stratului va putea fi diferită chiar și în interiorul aceleiași localități.

Locuitorii Capitalei vor avea parte sâmbătă de prima ninsoare din acest sezon rece. În cursul dimineții vor predomina ploile, însă schimbarea condițiilor termice va determina transformarea precipitațiilor în ninsoare, începând din jurul prânzului.

Maxima zilei, cuprinsă între 2 și 3 grade Celsius, va fi atinsă în primele ore ale dimineții. Ulterior, temperaturile vor continua să scadă, iar vântul va sufla cu viteze de până la 50-60 km/h.

În timpul nopții, valorile termice din București se vor situa între -4 și -3 grade Celsius. În aceste condiții, suprafețele umede vor fi expuse riscului de îngheț.

Duminică, 29 noiembrie, precipitațiile vor înceta în Capitală, însă temperaturile vor rămâne negative inclusiv pe parcursul zilei. Maxima va fi de aproximativ -1 grad Celsius, iar intensificările vântului vor accentua senzația de frig.

Începând de sâmbătă după-amiază, vântul puternic va spulbera zăpada în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași și Ilfov, precum și în municipiul București. Ninsori viscolite sunt prognozate și în anumite zone din Ialomița și Constanța.

Condiții meteorologice similare vor fi înregistrate în Mehedinți, Dolj și Olt, județe în care sunt așteptate și cele mai mari depuneri de zăpadă.

În timpul viscolului, vizibilitatea va putea coborî sub 100 de metri. Fenomenele meteorologice vor putea îngreuna deplasările rutiere în mai multe regiuni, la începutul minivacanței de Sfântul Andrei și 1 Decembrie.

Răcirea vremii se va resimți în aproape toată țara în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când temperaturile minime vor coborî sub zero grade Celsius în majoritatea regiunilor.

Cele mai scăzute valori termice sunt prognozate în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ -10 grade Celsius. Pe parcursul zilei de duminică, temperaturile maxime vor rămâne negative în mai multe zone din estul, centrul și sudul României.

În nordul Moldovei și în regiunile depresionare, valorile termice din timpul zilei vor coborî până în jurul valorii de -6 grade Celsius.

Informarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00.