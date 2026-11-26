Românii au la dispoziție o nouă modalitate de a economisi bani pentru perioada pensionării. Produsul Paneuropean de Pensii Personale (PEPP), cunoscut și sub denumirea de Pensia Europeană, le permite să acumuleze fonduri suplimentare prin investiții pe piețele internaționale. Noul produs completează sistemul actual de pensii și beneficiază de un regim fiscal favorabil, introdus în România de la 1 martie 2026.

PEPP este un produs voluntar de economisire pentru pensie, reglementat prin Regulamentul european 2019/1238. Acesta nu înlocuiește pensia de stat și nici contribuțiile la Pilonii II și III, ci oferă o alternativă suplimentară pentru persoanele care vor să strângă bani pentru perioada de după încheierea activității profesionale.

Produsul este conceput pentru a permite economisirea pe termen lung, cu posibilitatea transferării economiilor atunci când titularul își schimbă țara de reședință sau locul de muncă în interiorul Uniunii Europene.

Investițiile sunt realizate prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) care urmăresc indici internaționali. Potrivit informațiilor prezentate de Finax, portofoliile pot include până la 7.400 de acțiuni și 6.000 de obligațiuni din 92 de țări.

Regulile produsului sunt stabilite la nivel european, în timp ce impozitarea și modalitatea de plată a pensiei sunt guvernate de legislația fiecărui stat membru.

Aplicarea produsului în România are la bază Legea nr. 65/2023, care stabilește atribuțiile autorităților naționale și regulile de supraveghere pentru furnizorii și distribuitorii PEPP.

Ulterior, prin OUG nr. 8/2026, Codul fiscal a fost modificat pentru a introduce facilități dedicate acestui produs, începând cu 1 martie 2026.

Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară responsabil de piața pensiilor private, a explicat că noul regim permite deductibilitatea contribuțiilor în limita echivalentului în lei a 400 de euro anual pentru fiecare persoană. Totodată, anumite venituri aferente PEPP beneficiază de neimpozitare în limita aceluiași plafon.

Măsurile urmăresc să încurajeze economisirea voluntară pe termen lung și să ofere un tratament fiscal similar celui aplicat altor produse de pensii facultative.

Finax, companie europeană de investiții cu sediul în Bratislava, a introdus produsul PEPP în 2022, fiind primul furnizor din Europa. În prezent, societatea gestionează active de 122 de milioane de euro prin acest produs.

Compania a fost înființată în 2017 și oferă servicii de investiții din 2018, în baza unei licențe acordate de Banca Națională a Slovaciei. Finax activează în Slovacia, Cehia, Polonia, Croația, Germania și Irlanda, iar din iunie 2026 și pe piața din România.

La nivelul întregii platforme, activele administrate se ridică la 1,8 miliarde de euro, pentru peste 115.000 de clienți.

„România este o piață strategică pentru noi, cu un mare potențial. Este una dintre cele mai mari țări din Uniune, unde oamenii săi sunt excepțional de mobili și realizează tot mai mult că trebuie să aibă grijă de viitorul lor singuri. Astăzi, economiile lor se află în mare parte în afara piețelor de capital și tocmai acolo vedem cea mai mare oportunitate de a-i ajuta să-și crească economiile. După Slovacia, Cehia, Croația, Polonia și Irlanda, România este următorul pas în viziunea noastră de a construi o pensie fără granițe. Pensia Europeană investește la nivel global și în euro, este reglementată de legislația UE și călătorește cu clientul”, a declarat Juraj Hrbatý, fondator și CEO al Finax.

PEPP oferă și posibilitatea ca angajatorii să contribuie la economiile salariaților, după un mecanism asemănător celui existent la Pilonul III.

Angajații pot beneficia de o deducere fiscală anuală de 400 de euro, suplimentară plafonului aferent Pilonului III.

Potrivit unui exemplu prezentat de Finax, dacă angajatorul contribuie lunar cu 180 de lei, iar angajatul adaugă 320 de lei, suma totală investită în 30 de ani ar putea ajunge la aproximativ 383.000 de lei, la prețurile actuale. Calculul pornește de la contribuții totale de 180.000 de lei și reprezintă o simulare ilustrativă, nu o prognoză garantată.

Raul Putilean, reprezentant al Finax în România, susține că produsul poate fi o soluție pentru mai multe categorii de vârstă, inclusiv pentru persoanele care lucrează în străinătate.

„Românii nu pășesc în necunoscut: oamenii din Europa economisesc deja astăzi prin Pensia Europeană. Fiecare generație de români are priorități diferite: tinerii prețuiesc libertatea și portabilitatea, sprijinul generației mijlocii pentru angajatori și securitatea persoanelor în vârstă, iar Pensia Europeană este concepută pentru a răspunde tuturor acestor nevoi.

Permite oamenilor să investească la nivel global și să se mute în străinătate pentru muncă fără să-și piardă economiile, deschide calea contribuțiilor angajatorilor și beneficiilor fiscale și este reglementată de legislația UE, cu costuri anuale totale de 0,9 % pentru produsul de bază PEPP. Astăzi, românii pot trece de la saltea în Europa online în câteva minute, după un scurt chestionar despre nevoile și situația lor,” spune Raul Putilean, Market Expansion Partner al Finax în România.

Un sondaj realizat de Reveal Marketing Research pentru Finax arată că îngrijorările privind situația financiară de după pensionare sunt răspândite în rândul populației.

Potrivit cercetării, 74% dintre români sunt îngrijorați că nu vor reuși să se descurce financiar după retragerea din activitate. În același timp, 84% consideră că generațiile viitoare de pensionari vor avea o situație mai dificilă decât persoanele care beneficiază de pensie în prezent.

Alte 68% dintre persoanele chestionate se tem că vor fi nevoite să muncească toată viața.

Studiul arată și că 37% dintre români își păstrează economiile acasă, în timp ce 27% aleg depozitele bancare. Doar 8% investesc prin intermediul ETF-urilor.

Totodată, 59% dintre respondenți economisesc cel mult 200 de lei pe lună sau nu pun deloc bani deoparte pentru pensie.

„Există un decalaj larg între cât de mult se tem românii de pensionare și modul în care se pregătesc efectiv pentru aceasta. Oamenii realizează că pensia de stat nu va fi suficientă, dar nu fac prea multe pentru a se pregăti. Când economisesc, este vorba de sume mici, adesea păstrate acasă sau în bancă, unde inflația le erodează valoarea. Pregătirea pentru pensionare rămâne, așadar, excepția, și nu regula, astăzi”, spune Marius Luican, director general la Reveal Marketing Research, citat în comunicatul transmis de Finax.

Datele cercetării arată că trei din cinci români consideră că un venit lunar cuprins între 3.000 și 7.000 de lei ar fi potrivit pentru perioada pensionării.

În realitate, pensia medie netă era de 2.821 de lei în septembrie 2026, potrivit Institutului Național de Statistică.

Nivelul de informare este, de asemenea, redus. Aproximativ 60% dintre respondenți nu cunosc vârsta la care vor putea ieși la pensie.

Preferințele diferă și în funcție de generație. Tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt interesați de investiții diversificate la nivel internațional, 64% dintre aceștia exprimându-și această preferință. Persoanele din generația de mijloc pun accent pe contribuțiile angajatorilor, în timp ce cei de peste 45 de ani acordă o importanță mai mare siguranței, costurilor reduse și protecției oferite de reglementările europene.

Evoluția demografică reprezintă una dintre problemele care pot influența sustenabilitatea sistemului public de pensii din România.

Potrivit datelor Eurostat din 2025, numărul mediu de copii născuți de o femeie în România a scăzut de la 2,59 în 1975 la 1,39.

În prezent, există aproximativ 3,17 persoane cu vârste între 16 și 64 de ani pentru fiecare persoană de peste 65 de ani. Estimările indică o scădere a acestui raport la 2,16 în 2050 și la 1,71 în 2100.

În paralel, românii își concentrează o mare parte din economii în numerar, depozite bancare și proprietăți imobiliare.

Datele prezentate de Finax arată că populația deține aproximativ 510 miliarde de lei în numerar și în conturi curente sau de economii. În plus, 93,2% dintre români locuiesc în propria locuință, comparativ cu media europeană de 68,5%.

Aproximativ 48% dintre respondenții sondajului consideră proprietățile imobiliare o sursă de venit pentru perioada pensionării. Totuși, întreținerea unei locuințe implică cheltuieli permanente pentru energie, reparații, taxe și asigurări.

Un alt aspect evidențiat de reprezentanții Finax este impactul inflației asupra banilor păstrați în numerar sau în conturi cu randamente reduse.

George Moț, expert în pensii, atrage atenția asupra riscurilor generate de schimbările demografice și de lipsa investițiilor pe termen lung.

„Calculele pensiilor în România nu se mai potrivesc. România îmbătrânește. Numărul persoanelor de vârstă activă pentru fiecare persoană vârstnică va scădea de la 3,17 la doar 2,16 în 2050. Oricine se bazează exclusiv pe sistemul de stat, pe bani sau pe propria locuință riscă să aibă un venit de pensie semnificativ mai mic decât se așteaptă. Presupunând inflația medie, chiar 1.000 RON rămas neinvestiți acasă ar pierde aproape 80% din valoare pe parcursul a 40 de ani, în timp ce dacă ar fi investit cu un randament presupus de 8% pe an, ar putea valora 7 811 RON în prețurile actuale,” spune George Moț, expert în pensii, citat în comunicatul transmis de Finax.