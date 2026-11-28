Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că Executivul oferă o perspectivă denaturată asupra stării finanțelor publice, invocând reportarea unor cheltuieli de ordinul zecilor de miliarde de lei cu scopul de a respecta ținta de deficit bugetar asumată. Senatorul avertizează că nivelul de 6,2% din PIB anticipat pentru sfârșitul anului ar putea fi obținut doar prin neachitarea unor sume de 47 de miliarde de lei. „Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiți penal și guvernanții care prezintă situații financiare manipulate?”, întreabă Peiu.

În acest cadru, Petrișor Peiu ridică problema tragerii la răspundere penală a celor aflați la guvernare pentru ceea ce califică drept prezentarea unor situații financiare manipulate, comparând această situație cu regimul sancționator aplicabil administratorilor de companii private care recurg la astfel de metode.

„După ce publică execuția bugetară la 10 luni cu un deficit de 82 de miliarde de lei ( 3,92% din PIB), ministrul finanțelor ne spune candid că, de fapt, nu a plătit peste 19 miliarde de lei, adică deficitul real ar fi 101 miliarde de lei. Câteva rânduri mai jos recunoaște la fel de ingenuu că deficitul bugetar la final de an poate fi 6,2% doar dacă nu se plătesc cele 47 de miliarde de lei de care ar mai avea nevoie statul pentru a funcționa. 47 de miliarde de lei înseamnă cam 2,3% din PIB!”, afirmă liderul senatorilor AUR.

„În realitate, statul se face că uită să plătească cam 2,3% din PIB. Acum nu ne rămâne să ne întrebăm de ce statul poate să își manipuleze datele financiare cum vrea ministrul Nazare, iar un administrator de firmă ar merge la pușcărie dacă ar face asta? Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiți penal și guvernanții care prezintă situații financiare manipulate?”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat vineri că ministerul dă publicității Raportul privind finanțele publice, stabilind astfel o normă de transparență premergătoare aprobării bugetului pentru anul 2027. Oficialul a menționat că execuția bugetară aferentă primelor zece luni ale anului, cuprinsă în document, indică un deficit de 3,92% din PIB, mai redus cu 27 de miliarde de lei față de nivelul înregistrat anul trecut.

De asemenea, ministrul a subliniat că România nu își permite să oprească demersul de consolidare fiscală, în contextul în care deficitul se menține printre cele mai mari din Uniunea Europeană, adăugând că menținerea acestui proces nu reprezintă o simplă opțiune de politică economică, ci o necesitate pentru a preveni o degradare accentuată a contextului economic și financiar.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a semnalat că documentul prezentat de Alexandru Nazare evidențiază cereri suplimentare în valoare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde de lei constituie obligații certe neacoperite.

"Am văzut conferința colegului meu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Cifrele trebuie citite integral, nu selectiv: deficitul la zece luni este de 3,92%, dar raportul arată solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde reprezintă obligații certe neacoperite. Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor", a scris, vineri seară, pe Facebook, ministrul Muncii, Florin Manole.