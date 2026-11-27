Republica Moldova. O parte importantă a economiei Republicii Moldova ar funcționa în afara sistemului fiscal. Economia tenebră ar reprezenta aproximativ 35% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unor calcule prezentate de ministra Finanțelor, Victoria Belous. Asta înseamnă că statul riscă să piardă sume importante din impozite și taxe, bani care ar putea ajunge în bugetul public.

Subiectul a fost abordat în Parlament, în timpul prezentării proiectului bugetului de stat pentru 2027. Ministra Finanțelor a atras atenția asupra dimensiunii economiei nedeclarate și a spus că reducerea acesteia este una dintre direcțiile urmărite de autorități.

„După unele calcule, ponderea economiei tenebre ajunge la 35% raportat la PIB”, a declarat Victoria Belous.

Oficiala a explicat că instituțiile fiscale trebuie să se concentreze pe identificarea celor care obțin venituri, dar nu își achită obligațiile față de stat. Scopul este ca aceste persoane și companii să intre în circuitul economic oficial.

„Prioritar pentru organele de administrare fiscală e să reușească să-i conformeze pe cei care nu achită impozitele. Sperăm să reducem din economia tenebră și în acest mod să sporim încasările la buget”, a afirmat ministra.

Problema economiei tenebre apare într-un moment în care bugetul Republicii Moldova se confruntă cu un deficit considerabil. Pentru anul 2027, Guvernul estimează venituri de 92,3 miliarde de lei și cheltuieli de 112,25 miliarde de lei.

Diferența dintre încasări și cheltuieli ajunge la aproape 19,9 miliarde de lei. Cu alte cuvinte, statul planifică să cheltuiască mult mai mult decât va colecta.

În aceste condiții, fiecare venit suplimentar la buget devine important. Reducerea activităților economice nedeclarate ar putea aduce bani în plus pentru finanțarea serviciilor publice, a investițiilor și a programelor sociale.

Ministra Finanțelor a precizat că proiectul bugetului pentru anul viitor urmărește susținerea economiei, dezvoltarea infrastructurii și protejarea cetățenilor. Pentru realizarea acestor obiective, autoritățile au nevoie de venituri bugetare mai mari și de o administrare mai eficientă a banilor publici.

Economia tenebră nu înseamnă doar afaceri ilegale. Aceasta include și activități care se desfășoară fără declararea veniturilor și fără plata impozitelor.

Un exemplu este munca la negru sau plata salariilor în plic. Angajații pot primi bani fără ca întreaga sumă să fie trecută în documentele oficiale. În acest caz, statul încasează mai puține impozite, iar contribuțiile pentru pensii și asigurări sociale pot fi afectate.

O altă problemă este comerțul nefiscalizat. Unele produse sunt vândute fără bon fiscal, iar veniturile obținute nu sunt declarate integral. Același lucru se poate întâmpla și în cazul unor servicii prestate fără documente oficiale.

Există și situații în care companiile declară încasări mai mici decât cele reale pentru a plăti impozite reduse.

Aceste practici afectează și firmele care lucrează legal. Antreprenorii care achită toate taxele ajung să concureze cu cei care își reduc artificial cheltuielile prin evitarea obligațiilor fiscale.