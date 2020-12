Senatorul Mircea Dăneasa are 65 de ani și opt luni. Se află la primul mandat din viață, candidat pe listele AUR. Acum are legitimație de senator și a prins și două comisii.

Ca profesie, Mircea Dăneasa este sculptor, autorul statuii „Bucovina înaripată”, din centrul municipiului Suceava. Sculptura, uriașă, amplasată în centrul orașului, a fost dezvelită la inaugurarea din 2009. Această operă de artă a fost și motivul pentru care liderii AUR l-au cooptat în echipă, susține proaspătul senator.

Coleg în două comisii cu premierul și un ministru

Dupa alegeri, a fost invitat la Televiziunea Intermedia Suceava pentru un interviu. Acolo a povestit, printre altele, că unii prieteni de pe Facebook – „prieteni între ghilimele” – au fost dezamăgiți că a ajuns senator. Și că i-au scris un mesaj rău.

„Ăsta este sculptor, pictor, mâzgâleşte. O fi el talentat, dar exerciţiul neuronilor presupune alte facultăţi.

Vreau să le spun acelor prieteni că am terminat clasa a VIII-a cu 10. Am terminat Liceul de Arte Plastice din Deva cu examenul de Bacalaureat cu 9,5. Am terminat Institutul de Arte Plastice din Bucureşti „Nicolae Grigorescu” cu diplomă de merit”, a spus sculptorul, ca să pună la punct pregătirea sa.

Cu asemenea pregătire artistică, sculptorul Mircea Dăneasa, singurul senator al formațiunii sale, a fost desemnat în două comisii în ziua de 22 decembrie. Este membru AUR în Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, unde activează alături de premierul Florin Cîțu, și el tot membru în comisie din partea PNL. A doua comisie pe care a „prins-o” senatorul-sculptor este Comisia pentru știință, inovare și tehnologie, al cărei președinte este ministrul Sorin Cîmpeanu.

Explicația senatorului pentru momentul de adormire

După ce a fost surprins de un fotoreporter într-un moment ce arăta că dormea în timpul ședinței de alegere a președintelui Camerei Deputaților, senatorul a oferit o explicație a la Gregorian Bivolaru, celebrul yoghin.

Contactat de reporterul ziarului „Adevărul”, parlamentarul a explicat că nu dormea, ci că se afla într-o poziţie care îi stimula creativitatea.

„Acolo este Camera Deputaţilor. Eu eram lângă un deputat AUR şi poziţia aia înseamnă presiune pe stern. Asta activează ceea ce în sanscrită se numeşte „vishuddha chakra”. Asta activează conexiunile mintale speciale. Poeţii o folosesc pentru inspiraţie, când vor să scrie.

Eram în Camera Deputaţilor, cu o seară înainte de ultima zi parlamentară, când s-au votat comisiile de interpelare a miniştrilor. Şedinţa s-a terminat pe la două noaptea. Grupul parlamentar de deputaţi AUR a părăsit sala în semn de protest, era noapte târziu. La noi, la Senat, se terminase activitatea şi noi nu am protestat, am stat până la sfârşit. M-am dus apoi în Camera Deputaţilor să văd care este atmosfera. Ca să îmi dau seama pe cont propriu de ce au plecat. Am stat mult acolo. Eram obosit, dar nu îmi era somn. Mă incitaseră războaiele acelea feroce şi voiam să văd cum se concluzionează. S-au concluzionat că cei care aveau majoritatea au făcut cum au vrut. Nu dormeam acolo. Îmi pregăteam nişte idei pentru a doua zi la interpelare. Aveam interpelare la comisia Buget-Finanţe-Bănci şi mă gândeam dacă este oportun să pun întrebări negative sau să fac o interpelare pozitivă şi mi-am construit două direcţii cu fraze adecvate. Asta mi-a prins bine”, a declarat parlamentarul sucevean.

Foto: stirisuceava.net