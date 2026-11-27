Președintele Franței a respins criticile lui Marine Le Pen privind negocierile pentru bugetul Uniunii Europene și i-a reproșat că se comportă ca și cum ar conduce deja țara, potrivit Politico. Disputa a avut loc joi, 26 noiembrie, la Bruxelles, în contextul discuțiilor privind bugetul UE pentru perioada 2028-2034 și al apropierii alegerilor prezidențiale franceze din 2027.

Emmanuel Macron a reacționat la acuzațiile liderului de extremă dreapta, care susține că negocierile europene privind viitorul buget al blocului comunitar sunt accelerate în mod deliberat, pentru a o împiedica să participe la deciziile importante dacă va ajunge la conducerea Franței.

Președintele francez i-a transmis că nu ocupă încă funcția și că actualul mandat prezidențial îi conferă în continuare responsabilitatea de a reprezenta țara în discuțiile europene.

În conferința de presă susținută la Bruxelles, Macron a criticat atitudinea lui Le Pen și a cerut mai multă modestie din partea acesteia, făcând referire la faptul că nu a fost încă aleasă președinte.

„Doamna Le Pen face campanie electorală, la fel ca alți candidați. Este o formă ciudată de aroganță să crezi că ești deja responsabilă de destinul Franței, pentru că, până la proba contrarie, nu a fost aleasă, iar subsemnatul este ales până la 13 mai 2027”, a declarat Emmanuel Macron, citat de Politico.

Șeful statului francez a subliniat astfel că își exercită în continuare mandatul și că deciziile privind reprezentarea Franței în negocierile europene îi revin actualei administrații.

Disputa are loc în timpul negocierilor pentru bugetul Uniunii Europene aferent perioadei 2028-2034. Macron și-a exprimat anterior speranța că liderii europeni vor ajunge la un acord în timp util, însă a avertizat că, dacă discuțiile nu se încheie până la 31 decembrie, nu va mai participa la negocieri.

Președintele francez a explicat că apropierea scrutinului prezidențial din Franța ar face dificilă continuarea procesului din punct de vedere politic și democratic.

„După 31 decembrie, nu voi mai fi într-o poziție în care, din punct de vedere politic sau democratic, să redeschid discuția privind bugetul și să o duc la final. Vom intra într-o perioadă mult prea apropiată de alegerile prezidențiale din Franța”, a afirmat Macron.

Declarația sugerează că actualul președinte dorește ca negocierile să fie finalizate înainte ca disputa electorală din Franța să influențeze suplimentar procesul decizional european.

În aceeași seară, Emmanuel Macron și-a exprimat nemulțumirea față de evoluția discuțiilor și față de reducerile bugetare propuse de președintele Consiliului European, António Costa, susținute de statele membre care pledează pentru un buget mai restrâns.

„Europa face o greșeală strategică”, a avertizat liderul francez.

Tensiunile privind bugetul UE se suprapun peste campania politică din Franța, unde alegerile prezidențiale din 2027 vor determina cine preia conducerea țării după încheierea mandatului lui Emmanuel Macron.