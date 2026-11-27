Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene s-au încheiat fără un compromis la summitul de joi, 26 noiembrie, de la Bruxelles, după ce liderii statelor membre au rămas împărțiți între solicitările de reducere a cheltuielilor și apărarea fondurilor europene, potrivit EuroNews. Divergențele dintre Emmanuel Macron și Friedrich Merz, dar și tensiunile dintre grupurile de țări cu interese diferite, au complicat încercarea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, de a avansa discuțiile.

Reuniunea a avut ca obiectiv pregătirea negocierilor pentru următorul buget multianual al UE, aferent perioadei de după 2027. Propunerea de compromis prezentată de Costa, în valoare de 1,78 trilioane de euro, la prețurile actuale, pentru șapte ani, a fost respinsă de mai multe state. Liderii nu au stabilit un calendar concret pentru încheierea negocierilor, iar perspectivele unui acord până la finalul anului au devenit mai incerte.

Negocierile au fost marcate de o confruntare între două grupuri de state cu interese bugetare diferite. Cele șapte țări asociate grupului „Frugalilor” susțin reducerea cheltuielilor europene, în timp ce grupul „Prietenii Coeziunii”, format din 17 state, se opune diminuării finanțării pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Premierul italian Giorgia Meloni a avertizat încă de la sosirea la Bruxelles că un acord este foarte departe. „Nu am un termen limită. Am condiții specifice. Când acordul va fi unul pe care îl consider valabil și echitabil pentru Italia, atunci îl voi semna”, a declarat aceasta, potrivit Euronews.

O poziție similară a exprimat și premierul olandez Rob Jetten, care a susținut că negocierile nu trebuie grăbite. „Nu este nevoie să ne grăbim. Pentru mine, nu există un termen limită”, a afirmat acesta.

Discuțiile s-au complicat și după ce Antonio Costa a organizat întâlniri în grupuri restrânse. Reprezentanții statelor care solicită reducerea bugetului au considerat formatul dezavantajos și au boicotat o parte dintre reuniuni, în timp ce negocierile au continuat.

Divergențele dintre Franța și Germania au devenit unul dintre punctele centrale ale summitului. Emmanuel Macron a cerut încheierea negocierilor până la 31 decembrie, argumentând că prelungirea procesului ar putea complica adoptarea bugetului în contextul alegerilor prezidențiale franceze din 2027.

Președintele francez a criticat propunerea de reducere a bugetului prezentată de Antonio Costa, pe care a calificat-o drept o „greșeală strategică”.

„Nu suntem dispuși să ajungem la un acord cu orice preț. Putem încheia negocierile până la 31 decembrie, dar aceasta este limita absolută”, a declarat Macron.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut, în schimb, că bugetul trebuie redus și mai mult decât în varianta prezentată de președintele Consiliului European. Germania se află printre statele care solicită diminuarea cheltuielilor și o prioritizare mai strictă a fondurilor europene.

„Am avansat cu ceva? Da și nu. Încercăm să stabilim în ce direcție se îndreaptă lucrurile”, a declarat Merz.

Referindu-se la reducerile prevăzute în propunerea lui Costa, cancelarul german a afirmat: „Va fi mai puțin. Cât va fi atunci rămâne de văzut.”

Declarațiile și evoluția negocierilor sunt relatate de Euronews și Reuters.

Summitul nu a produs un acord, iar negocierile privind cadrul financiar multianual 2028-2034 urmează să continue. Disputa privind dimensiunea bugetului, distribuirea fondurilor și contribuțiile statelor membre rămâne deschisă.

În paralel, discuțiile privind finanțarea Ucrainei au fost eclipsate de conflictul dintre lideri pe tema bugetului. Uniunea Europeană trebuie să găsească soluții pentru susținerea financiară a Kievului, iar divergențele dintre guverne complică și acest proces.

Un diplomat european a descris atmosfera reuniunii printr-o formulare care sintetizează nivelul tensiunilor: „A fost mult teatru politic. Nu am avut negocieri detaliate.”