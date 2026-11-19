Emmanue Macron a lansat un apel către partenerii internaționali ai Kievului, reuniți la Berlin, cerându-le să acționeze de urgență pentru consolidarea scutului antiaerian al Ucrainei. În cadrul aceluiași eveniment diplomatic, la care a luat parte și șeful statului român, Nicușor Dan, oficialul francez a readus în prim-plan necesitatea rediscutării integrării Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică, conform Reuters.

Aflat joi la Berlin, Emmanuel Macron le-a transmis aliaților că sprijinul militar pentru protejarea spațiului aerian ucrainean nu mai suportă amânare, solicitându-le să facă „tot ce le stă în putinţă” pentru a livra „imediat” echipamentele necesare. Mesajul a fost rostit în cadrul unei reuniuni la care au asistat inclusiv reprezentanții lui Donald Trump.

„Prioritatea priorităţilor este să se instaleze noi sisteme antirachetă şi noi interceptori. Toţi cei care au capacitatea de a oferi mijloace de apărare şi protecţie cetăţenilor ucraineni trebuie să o facă acum. Săptămânile următoare sunt critice pentru Ucraina, populaţia sa şi pentru întreaga Europă”, a declarat președintele Franței.

Dincolo de nevoile militare imediate, liderul francez a subliniat că atitudinea intransigentă a Moscovei obligă statele occidentale să reia negocierile privind parcursul euroatlantic al Kievului. El a atras atenția că securitatea întregului continent european este direct legată de această decizie strategică.

„În faţa maximalismului poziţiilor ruseşti, cred că trebuie să redeschidem chestiunea aderării Ucrainei la NATO (...) Astăzi, această chestiune se pune inclusiv pentru noi, europenii, în ziua de mâine”, a punctat Emmanuel Macron.

În cadrul intervenției sale, președintele Franței a comentat și recentele evoluții geopolitice de la nivel global, minimizând impactul întâlnirii dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, desfășurate în China, la Shenzhen. Macron a apreciat că declarația comună a celor trei lideri „nu duce la o reorganizare a lumii”.

Toate aceste declarații au fost făcute joi, în contextul summitului Coaliției de Voință găzduit de capitala Germaniei, eveniment de securitate la care România a fost reprezentată de președintele Nicușor Dan.