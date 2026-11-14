Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare sâmbătă dimineață, cu câteva ore înainte de începerea manifestației programate în Parcul Izvor din București. Acesta a confirmat că se va alătura participanților, deși acțiunea nu a primit aviz favorabil din partea autorităților locale.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, președintele AUR a încurajat participarea la evenimentul anunțat pentru ora 14:00, în zona Parlamentului.

„Vom avea o zi frumoasă azi! Mulţi, uniţi, puternici!”, a scris, sâmbătă dimineaţă, pe Facebook, preşedintele AUR, George Simion.

Deși a precizat că formațiunea politică pe care o conduce nu figurează oficial ca organizator al adunării publice, parlamentarul a subliniat că va fi prezent în mijlocul mulțimii.

Încă de vineri, în cadrul unei conferințe de presă, George Simion și-a motivat decizia de a ieși din sediul Legislativului pentru a fi alături de cei care îl susțin pe Călin Georgescu, oferindu-și sprijinul pentru menținerea ordinii publice.

„Eu trebuie să-i reprezint pe aceşti oameni şi de asta eu mâine voi ieşi din clădirea Parlamentului şi mă voi alătura manifestanţilor. Aşa că stau la dispoziţia acestor instituţii să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al lor, al manifestanţilor, pentru că m-au votat mulţi dintre ei, îmi pun la dispoziţie toată capacitatea ca să decurgă manifestaţia de mâine fără probleme. Mai mult de atât, nu ştiu ce pot face. Mă pun la dispoziţia instituţiilor statului ca manifestaţia de mâine să se desfăşoare cum trebuie şi să asigurăm siguranţa, protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu”, a explicat, vineri, George Simion, într-o conferinţă de presă.

În aceeași intervenție de vineri, liderul formațiunii politice a adăugat că „dreptul românilor de a protesta nu poate fi îngrădit”.

Solicitarea pentru autorizarea protestului din Parcul Izvor nu a fost depusă oficial de către partidul AUR, ci de către persoane fizice. Autoritățile au analizat cererea în contextul altor evenimente majore programate în Capitală.

Potrivit evaluărilor oficiale, Jandarmeria a recomandat respingerea cererii de autorizare, invocând existența unor „riscuri concrete, inclusiv în contextul desfăşurării, în aceeaşi zi, a meciului România–Polonia”.

În urma acestor recomandări, Primăria Municipiului București a decis să nu autorizeze manifestarea, iar hotărârea municipalității a fost menținută și de Tribunalul București, care i-a dat câștig de cauză în instanță. Cu toate acestea, adunarea publică urmează să se desfășoare, iar forțele de ordine din cadrul Jandarmeriei au instituit deja dispozitive și măsuri specifice pentru a gestiona situația și a preveni eventualele incidente.