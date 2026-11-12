Politica

Liderii ECR vin la București pentru a-l susține pe George Simion la Forum Europa. Vor urmări și protestul din Parcul Izvor

Liderii ECR vin la București pentru a-l susține pe George Simion la Forum Europa. Vor urmări și protestul din Parcul Izvorsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Conducerea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) sosește la București pentru a-și exprima sprijinul față de liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion. Potrivit unui anunț oficial transmis de formațiunea politică, președintele ECR, Adam Bielan, alături de secretarul general, Antonio Giordano, vor lua parte la Forum Europa, o reuniune internațională organizată de AUR la Palatul Parlamentului, între 13 și 15 noiembrie.

Sprijin politic pentru George Simion la cel mai amplu eveniment AUR

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor subliniază importanța prezenței oficialilor europeni în Capitală, menționând legăturile strânse dintre liderul partidului și familia politică europeană din care acesta face parte, unde ocupă funcția de vicepreședinte executiv.

”Vizita conducerii ECR are loc cu prilejul celui mai mare eveniment internaţional organizat de AUR până acum, care va reuni la Bucureşti reprezentanţi ai formaţiunilor conservatoare şi suveraniste din mai multe state europene. Participarea lui Adam Bielan şi Antonio Giordano reprezintă un gest de susţinere politică pentru preşedintele AUR, George Simion, şi reflectă relaţiile apropiate ale acestuia cu conducerea familiei politice europene din care face parte”, arată AUR într-un comunicat.

sursa: Facebook

Din structura Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni fac parte mișcări politice importante de pe continent, printre care Fratelli d'Italia, formațiunea condusă de premierul italian Giorgia Meloni, precum și partidul polonez Lege și Justiție (PiS), asociat președintelui Karol Nawrocki.

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Forum Europa, o alternativă suveranistă la conferința Eurosfat

Organizatorii precizează că Forum Europa a fost gândit ca o contrapondere la conferința Eurosfat, eveniment care se desfășoară simultan în București și la care este anunțată prezența lui Nicușor Dan, dar și a fostului premier belgian Guy Verhofstadt, cel din urmă urmând să își lanseze volumul „Înfrângerea trumpismului”.

În opoziție cu temele abordate la Eurosfat, reuniunea găzduită de Palatul Parlamentului își propune să promoveze o perspectivă conservatoare și suveranistă privind direcția Uniunii Europene. Dezbaterile vor pune accentul pe protejarea identității naționale, pe suveranitatea statelor membre și pe colaborarea directă între națiuni.

Programul vizitei oficialilor europeni și prezența la protestul din Parcul Izvor

Agenda celor doi oficiali ai ECR în România include și monitorizarea manifestației anunțate pentru finalul acestei săptămâni în centrul Capitalei.

”Pe lângă participarea la Forum Europa, Adam Bielan şi Antonio Giordano vor observa şi protestul programat sâmbătă, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, în Parcul Izvor, în faţa Palatului Parlamentului”, se mai arată în comunicat.

Activitățile oficiale ale delegației europene vor continua și duminică, 15 noiembrie. În ultima zi a vizitei, Adam Bielan și Antonio Giordano vor interveni într-un panel de discuții din cadrul Forum Europa și vor lua parte la lansarea grupurilor de prietenie România-Polonia și România-Italia.

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