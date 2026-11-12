Justitie

Trei angajate ale Universității din București, urmărite penal pentru delapidare. Ar fi luat peste 1,6 milioane de lei din taxele studenților

Trei angajate ale Universității din București, urmărite penal pentru delapidare. Ar fi luat peste 1,6 milioane de lei din taxele studențilorUniversitatea București. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Trei angajate ale Universității din București sunt urmărite penal, fiind acuzate că și-ar fi însușit, în perioada 2022-2025, peste 1,6 milioane de lei proveniți din taxele achitate de studenți.

Angajatele Universității București, acuzate de delapidare

Potrivit anchetatorilor, femeile ar fi anulat în mod nejustificat chitanțele emise pentru plățile respective și nu ar fi înregistrat operațiunile în evidențele instituției. Informațiile au fost transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

Procurorii au anunțat că, în data de 5 noiembrie 2026, a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor trei inculpate. Acestea sunt cercetate pentru delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic, toate infracțiunile fiind reținute în formă continuată.

Chitanțe anulate fără drept

Conform comunicatului Parchetului, presupusele fapte s-ar fi desfășurat în mod repetat, pe parcursul mai multor ani, iar prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei.

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„În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universității din București, în mod repetat, și-au însușit pe nedrept taxele achitate de studenți, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanțele emise și omițând să înscrie aceste operațiuni în registre și în aplicațiile de gestiune”, au transmis procurorii.

Percheziții poliție

Percheziții poliție. Sursă foto: Captură video

Percheziții în București și Teleorman

În cadrul anchetei, la 5 noiembrie 2026, au fost efectuate trei percheziții domiciliare. Acțiunile au avut loc la adrese din București și din județul Teleorman, în vederea administrării probelor și documentării activității presupus infracționale.

Anchetatorii au dispus și măsuri pentru recuperarea prejudiciului, fiind instituite sechestre asigurătorii asupra bunurilor deținute de cele trei inculpate. Astfel, au fost indisponibilizate două imobile, evaluate la aproximativ 300.000 de lei, precum și conturile bancare ale persoanelor cercetate.

Măsurile au fost luate pentru a garanta posibilitatea recuperării sumelor despre care procurorii susțin că ar fi fost însușite ilegal.

Cercetările sunt desfășurate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București. Punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază cele trei inculpate până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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