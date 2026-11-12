Conflictul dintre președintele Nicușor Dan și jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost unul dintre principalele subiecte dezbătute de Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, în podcastul Contrapunct. Cei trei au analizat episodul de la conferința de presă de la Cotroceni și modul în care atenția publică s-a concentrat asupra schimbului de replici, în detrimentul întrebărilor legate de activitatea instituțiilor statului.

Bogdan Comaroni a susținut că incidentul a ajuns să domine discuțiile din spațiul public, deși conferința președintelui ridicase teme importante privind situația politică și economică a României.

„În loc să se constate ce transmitea, de fapt, Nicușor Dan, după ea, Facebook-ul și rețelele au împărțit, scandalizat și pus în luptă oamenii vizavi de problema acestui jurnalist”, a afirmat Comaroni.

Acesta a mers mai departe și a avansat ipoteza că episodul ar fi putut fi o diversiune menită să mute atenția publicului de la alte probleme. El a pus sub semnul întrebării inclusiv modul în care jurnalistul a ajuns să participe la conferință, în condițiile în care existau discuții despre accesul său la evenimentele de la Cotroceni.

Dan Andronic a condamnat limbajul folosit de Ovidiu Vanghele, pe care l-a descris drept grobian, dar a făcut distincția între comportamentul jurnalistului și întrebările de interes public.

„În momentul în care folosești un asemenea limbaj îți asumi și consecințele”, a spus moderatorul.

Octavian Hoandră a considerat că discuția ar fi trebuit să se concentreze mai degrabă asupra problemelor ridicate de conferința prezidențială și asupra întrebărilor privind contractele de apărare și responsabilitatea politică.

Cei trei au ajuns astfel la o temă mai amplă: tendința publicului de a se concentra asupra scandalurilor și conflictelor personale, în timp ce subiectele importante privind guvernarea, cheltuirea banilor publici și transparența instituțiilor ajung în plan secund.