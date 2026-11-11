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Comportamentul lui Ovidiu Vanghele, pus sub lupă după decizia președintelui: „Nicușor Dan a făcut unul din puținele lucruri demne ale carierei sale politice”

Comportamentul lui Ovidiu Vanghele, pus sub lupă după decizia președintelui: „Nicușor Dan a făcut unul din puținele lucruri demne ale carierei sale politice”Nicusor Dan si Ovidiu Vanghele. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Decizia președintelui Nicușor Dan de a nu-i mai permite jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la evenimentele de presă de la Palatul Cotroceni a fost unul dintre subiectele analizate în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda la Evenimentul Zilei. Doina Gradea și sociologul Mirel Palada au susținut că limbajul folosit de jurnalist la adresa șefului statului a fost nepotrivit, în timp ce discuția a vizat și limitele autorității președintelui în gestionarea accesului reprezentanților presei.

Un conflict care a împărțit opiniile despre presă și libertatea de exprimare

Radu Preda a deschis subiectul întrebând dacă Nicușor Dan a procedat corect atunci când a decis să nu îl mai primească pe jurnalist la Cotroceni, în urma unor afirmații critice la adresa sa.

Moderatorul a susținut că situația trebuie privită și prin prisma activității jurnalistice a lui Ovidiu Vanghele.

„Eu cred că e o falsă problemă asta, pentru că Ovidiu Vanghele, chiar dacă este deținătorul unei legitimații de presă, eu cred că, în primul rând, nu este jurnalist, el este propagandist”, a afirmat Radu Preda.

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Acesta a legat schimbarea poziționării jurnalistului față de președinte de deciziile privind numirile la conducerea parchetelor.

„S-a întâmplat într-un moment foarte clar, deci n-a fost gradual, ci brusc, momentul în care Nicușor Dan a făcut nominalizările pentru șefii parchetelor. Ori atunci a început isteria, a sărit Facebookul în aer și cu celelalte rețele de socializare, cu mare trădare a lui Nicușor”, a declarat moderatorul.

Cotroceni

Cotroceni. Sursa foto: INQUAM

Doina Gradea susține că jurnalistul a avut o poziționare părtinitoare

Doina Gradea a afirmat că îl cunoaște pe Ovidiu Vanghele din perioada în care acesta lucra la Mediafax și că, în opinia sa, activitatea jurnalistică a acestuia s-a schimbat în timp.

„Ovidiu, care a fost unul dintre cei mai buni jurnaliști la Mediafax, mi-aduc aminte la urmărire, s-a transformat încet, încet și a devenit ziarist de investigație pe anumite subiecte. Clar proteja anumiți oameni, pe alții era împotriva unora, pro-alții”, a spus Doina Gradea.

Aceasta a susținut că limbajul folosit public la adresa președintelui reprezintă un element important în evaluarea situației.

„Referitor la înjurile adresate președintelui, cred că e cel mai grav lucru pe care l-a făcut vreun jurnalist până acum împotriva unui președinte în funcție. Și este decizia președintelui și a asumat-o să nu-l mai primească”, a afirmat Doina Gradea.

Mirel Palada consideră că președintele a procedat corect

La rândul său, Mirel Palada a criticat comportamentul jurnalistului și a susținut că decizia șefului statului de a-i restricționa accesul la Cotroceni este justificată.

„Părerea mea e că nu e jurnalist, părerea mea este că e unul dintre multele guri care fac scandal și se agită. Am zis, este un agitator de propagandă”, a declarat sociologul.

Palada a comparat situația cu deciziile luate de alți lideri politici, care au restricționat accesul unor jurnaliști la evenimente oficiale.

„Și că Nicușor Dan a făcut unul din puținele lucruri demne ale carierei sale politice să îi spună respectivului, băi, tu nu ai ce căuta aici, îmi pare rău că, virgulă, colegii mei miloși n-au ascultat de ordinul meu și te-au lăsat să intri”, a afirmat acesta.

Radu Preda a ridicat problema autorității președintelui la Cotroceni

Moderatorul podcastului a atras atenția și asupra unei alte chestiuni: președintele a spus că unii dintre colaboratorii săi au permis accesul jurnalistului, deși exista o dispoziție anterioară privind interzicerea participării acestuia.

Radu Preda a întrebat dacă această situație nu indică o problemă de autoritate în interiorul Administrației Prezidențiale.

„Ori președintele nu are autoritate în propria ogradă, ori poate e o chestie absolut formală, doar s-a descărcat și el și la următoarea conferință de presă îl vedem iar pe Vanghele, fiindcă colegii miloși ai domnului președinte o să se desfășoare”, a spus moderatorul.

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