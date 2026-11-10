Președintele Nicușor Dan a anunțat că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni pe durata actualului mandat. Decizia a fost comunicată chiar în timpul unei conferințe de presă, după ce șeful statului l-a acuzat pe jurnalist că i-ar fi adresat injurii.

Șeful statului a explicat că hotărârea fusese transmisă anterior echipei de comunicare, însă dispoziția nu a fost respectată. În fața jurnaliștilor prezenți, Nicușor Dan a reiterat interdicția și i-a transmis direct lui Ovidiu Vanghele că nu va mai putea participa la conferințele de presă de la Cotroceni.

„În altă ordine de idei, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea. Vă comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să așteptați, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări în acest mandat. Mulțumesc”, a spus președintele.

Printre mesajele publicate de jurnalistul Ovidiu Vanghele pe pagina sa de Facebook se află și comentarii referitoare la Nicușor Dan și la fostul președinte Klaus Iohannis.

„Să vezi necazu’ dreacu pe luni-marți, când o afla Micușor c-a pierdut MAGA Congresu’!”

Un alt mesaj publicat de jurnalist a fost:

„Klaus Iohannis pas cu pas.”

Întrebarea lui Ovidiu Vanghele era legată de un vot exprimat de Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit jurnalistului, procurorul general ar fi votat, cu aproximativ o lună sau o lună și jumătate în urmă, împotriva sesizării Inspecției Judiciare pentru verificarea unei presupuse ingerințe care ar fi fost comisă chiar de aceasta. Vanghele l-a întrebat pe Nicușor Dan dacă o asemenea situație este compatibilă cu reforma justiției promisă românilor în campania electorală.