Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, intenționează să solicite o întrevedere oficială cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a obține susținerea acestuia în procesul de negociere a bugetului Bucureștiului pentru anul 2027. Edilul a declarat, într-o intervenție televizată la Digi 24, că are nevoie ca șeful statului să îi susțină demersurile, subliniind că fostul primar general cunoaște în detaliu problemele administrative ale orașului și rămâne un susținător al intereselor bucureștenilor.

Chestionat sâmbătă, în cadrul emisiunii de la Digi 24, dacă a demarat deja consultările cu reprezentanții Partidului Social Democrat pe tema bugetului Primăriei Municipiului București (PMB) pentru anul viitor, Ciprian Ciucu a explicat stadiul actual al tratativelor politice și motivul pentru care apelează la șeful statului.

”Am deschis o discuţie de principiu doar cu domnul Băluţă. Dar aici vă zic sincer, pentru că domnul Nicuşor Dan este preşedintele României şi pentru că este fost primar general şi pentru că ştie exact situaţia Capitalei, aici mă bazez şi pe sprijinul domniei sale. Adică efectiv o să-i cer sprijinul. O să-i cer o întâlnire şi o să-i cer sprijinul, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le facem neapărat în Bucureşti”, a declarat primarul Capitalei.

Edilul a ținut să clarifice rolul pe care îl așteaptă de la președintele Nicușor Dan, precizând că nu îi solicită acestuia să poarte negocieri directe cu social-democrații, responsabilitate care revine exclusiv primarului general.

”Nu. Eu trebuie să negociez. nu e treaba domnului preşedinte să negocieze cu PSD-ul. Este treaba mea ca primar general, dar o să cer sprijinul”, a punctat Ciprian Ciucu.

Întrebat concret în ce formă se așteaptă să fie ajutat de către Nicușor Dan, Ciprian Ciucu a invocat poziția constituțională a șefului statului și atașamentul acestuia față de Capitală. Totodată, primarul general a recunoscut că are nevoie de acest suport pentru a-și consolida poziția în negocierile politice actuale.

”Să-mi ţină partea. Am nevoie de dânsul să-mi ţină partea. Dacă ar fi nevoie, m-ar ajuta foarte mult, pentru că dânsul, din poziţia de mediator pe care o are şi ştiind foarte bine Bucureştiul, eu sunt în continuare convins că ţine cu Bucureştiul”, a afirmat edilul.

”Politic sunt, ca să spun aşa, dezechilibrat şi aş putea să mă reechilibrez cu sprijinul preşedintelui”, a adăugat primarul Capitalei.

Dincolo de aspectele politice, Ciprian Ciucu a atras atenția asupra constrângerilor financiare majore cu care se confruntă municipalitatea. Potrivit datelor prezentate de edil, între două treimi și trei pătrimi din fondurile alocate de la bugetul de stat sunt direcționate către plata subvențiilor.

În acest context, primarul general și-a exprimat speranța că bugetul Capitalei pentru 2027 nu va scădea sub nivelul finanțării obținute anterior de la Guvernul condus de Ilie Bolojan, oferind o comparație între sumele gestionate în ultimii ani la nivelul Primăriei Generale.

”Şi domnul primar Nicuşor Dan, că tot l-am pomenit, a fost destul de dezavantajat pe ultimii doi ani de mandat în ceea ce priveşte bugetul PMB. Dânsul a avut un buget de 5,4 miliarde, iar pentru anul acesta am reuşit să obţinem un buget de 6,2 miliarde, cam pe aici. Deci ceva mai mult. Bucureştiul are nevoie de o sumă cel puţin echivalentă, dacă nu mai mare”, a explicat primarul Ciprian Ciucu.