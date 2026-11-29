Ciorba de fasole în pâine este unul dintre preparatele reprezentative ale bucătăriei tradiționale, întâlnit în special în restaurantele cu specific românesc. Combinația dintre fasole, afumătură, legume și ierburi aromatice transformă această mâncare într-un preparat consistent, potrivit pentru zilele friguroase de la începutul lunii decembrie.

Preparatele pe bază de fasole se numără printre cele mai populare alegeri pentru masa de 1 Decembrie. Pe lângă clasica fasole cu ciolan afumat, românii pot pregăti cu ocazia Zilei Naționale o ciorbă servită într-un bol comestibil, cu o crustă crocantă și un interior care absoarbe aromele mâncării.

Deși modul de prezentare poate părea sofisticat, rețeta poate fi pregătită și acasă, cu ingrediente accesibile. Pe lângă timpul acordat fierberii boabelor de fasole, o atenție deosebită trebuie acordată alegerii pâinii în care va fi servită ciorba.

Pentru aproximativ șase porții, sunt necesare următoarele ingrediente:

400 g de fasole albă uscată;

500 g de ciolan sau costiță afumată;

două cepe;

doi morcovi;

un ardei gras;

un păstârnac;

100 g de rădăcină de țelină;

200 ml de suc de roșii;

două linguri de ulei;

două foi de dafin;

o linguriță de cimbru uscat;

aproximativ trei litri de apă;

sare și piper, după gust;

borș sau oțet, după preferințe;

o legătură de leuștean sau pătrunjel;

șase pâini rotunde, de dimensiuni mici, cu o coajă groasă.

Pregătirea ciorbei începe cu o seară înainte. Fasolea se spală, se curăță de eventualele impurități și se lasă într-un vas cu apă rece timp de opt până la 12 ore. Această etapă contribuie la hidratarea boabelor și la reducerea timpului de fierbere. A doua zi, apa în care a stat fasolea se aruncă, iar boabele se clătesc și se pun la fiert. După primele clocote, apa se schimbă și se înlocuiește cu apă fierbinte.

Fasolea se lasă să fiarbă la foc mic, împreună cu afumătura și foile de dafin. Dacă la suprafață se formează spumă, aceasta se îndepărtează cu ajutorul unei spumiere.

Între timp, ceapa, morcovii, păstârnacul, țelina și ardeiul se curăță și se taie în cubulețe. Legumele se călesc câteva minute în ulei, până când încep să se înmoaie, apoi se adaugă în oală, când fasolea este parțial fiartă. După ce boabele și carnea au devenit fragede, se adaugă sucul de roșii și cimbrul. Ciorba se mai lasă pe foc aproximativ 15 minute, pentru ca aromele ingredientelor să se combine.

La final, preparatul se acrește cu borș sau oțet, în funcție de preferințe, și se condimentează cu sare și piper. În cazul în care se folosește borș, ciorba trebuie să mai dea câteva clocote. Cantitatea de sare trebuie ajustată în funcție de cât de sărată este afumătura.

Verdeața proaspătă, tocată mărunt, se adaugă după ce focul a fost oprit.

Unul dintre cele mai importante detalii ale acestei rețete este alegerea unei pâini cu o crustă suficient de rezistentă. Sortimentul cu o coajă subțire sau cu un miez foarte aerat se poate înmuia rapid, iar lichidul poate ajunge în farfurie.

Cu ajutorul unui cuțit, se îndepărtează partea superioară a fiecărei pâini, asemenea unui capac. Miezul se scoate cu grijă, astfel încât pereții și baza să rămână suficient de groase pentru a susține ciorba.

Pentru a reduce viteza cu care pâinea absoarbe lichidul, aceasta poate fi introdusă în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, timp de aproximativ 5-10 minute.

Ciorba fierbinte se toarnă în pâine chiar înainte de servire. Deasupra se poate presăra verdeață proaspătă, iar capacul din pâine se așază alături sau deasupra preparatului.

Ciorba de fasole cu afumătură, servită într-un vas din pâine, face parte din tradiția culinară a mai multor regiuni ale României. Preparatul este întâlnit atât în Transilvania, inclusiv în Ținutul Secuiesc, cât și în Oltenia.

În funcție de specificul regional, rețeta poate fi adaptată prin folosirea tarhonului, a mărarului sau a altor plante aromatice.

Ciorba de fasole în pâine poate fi servită alături de ceapă roșie, ardei iute sau murături. Pentru persoanele care respectă Postul Crăciunului, preparatul poate fi realizat și fără afumătură, folosind exclusiv ingrediente de origine vegetală și o pâine de post.