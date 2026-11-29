Turiștii și localnicii care își propun să viziteze târgurile de Crăciun din România sau din alte țări europene trebuie să fie extrem de atenți la etichetele alimentelor, jucăriilor și decorațiunilor festive. Avertismentul vine din partea Organizației Europene pentru Protecția Consumatorilor - InfoCons, în contextul în care, pe parcursul anului 2026, au fost raportate peste 3.550 de alerte referitoare la produse neconforme ajunse pe piață.

Atunci când vine vorba despre preparatele culinare comercializate în cadrul târgurilor de Crăciun din țara noastră, comercianții au obligația legală să afișeze la loc vizibil datele despre ingrediente, aditivi și valorile nutriționale. Aceste reguli sunt impuse prin Ordinul ANPC nr. 201/2022 și trebuie să fie ușor de citit de către orice client înainte de a face o comandă.

"În România, la căsuţele care funcţionează ca unităţi de restauraţie colectivă, informaţiile prevăzute de Ordinul ANPC nr. 201/2022 trebuie să fie vizibile, lizibile şi uşor accesibile la locul de vânzare. Le poţi găsi, de exemplu, în meniu, pe un panou, lângă produs sau pe eticheta acestuia, după caz. Ordinul prevede informarea consumatorilor cu privire la tipul şi cantitatea ingredientelor compuse care depăşesc 20 g în produsul finit, aditivii utilizaţi şi declaraţia nutriţională, care cuprinde valoarea energetică şi cantităţile de grăsimi, acizi graşi saturaţi, zaharuri şi sare", precizează InfoCons.

De asemenea, menționarea alergenilor este obligatorie chiar și pentru mâncarea vândută vrac sau nepreambalată. Persoanele care suferă de alergii sau intoleranțe alimentare sunt sfătuite să verifice cu atenție aceste detalii și să ceară lămuriri suplimentare vânzătorilor dacă informațiile afișate sunt neclare.

Reprezentanții organizației le recomandă cumpărătorilor să analizeze și modul în care sunt depozitate și servite preparatele. Este esențial să fie alese doar standurile curate, cu ustensile igienizate, unde mâncarea este protejată corespunzător, iar produsele perisabile sunt ținute la temperaturi de refrigerare.

Indiferent de țara din care provin mărfurile expuse la târgurile de Crăciun din România, acestea trebuie să aibă obligatoriu etichetă tradusă în limba română. În cazul alimentelor preambalate, clienții trebuie să verifice lista completă a ingredientelor, alergenii, greutatea netă, termenul de valabilitate și condițiile de depozitare.

"Dacă informaţiile obligatorii lipsesc sau apar doar într-o limbă străină, cere comerciantului să ţi le pună la dispoziţie înainte de cumpărare", recomandă InfoCons.

Atenția cumpărătorilor nu trebuie să se oprească doar la zona gastronomică. La achiziționarea jucăriilor, este vitală verificarea marcajului european de conformitate CE, a vârstei recomandate și a avertismentelor de siguranță. Pentru copiii cu vârsta sub trei ani, părinții trebuie să evite jucăriile care conțin piese mici, ușor detașabile, ce pot fi înghițite.

În ceea ce privește instalațiile luminoase de sărbători, specialiștii recomandă verificarea marcajului CE, a integrității cablurilor electrice și a instrucțiunilor de folosire. Dacă decorațiunile urmează să fie montate afară, cumpărătorii trebuie să se asigure că produsul este destinat special utilizării în exterior. Datele centralizate de InfoCons arată că, în 2026, au fost emise peste 740 de alerte pentru jucării periculoase și mai mult de 90 de alerte pentru instalații luminoase neconforme.

Pentru a evita surprizele neplăcute la plată, consumatorii sunt îndemnați să verifice cu atenție prețul afișat și unitatea de măsură la care acesta se raportează, mai ales în cazul produselor vândute la greutate. Solicitarea și păstrarea bonului fiscal rămân esențiale pentru orice eventuală reclamație.

"Dacă alegi o atracţie sau o activitate cu plată, verifică tariful, durata şi ce include biletul înainte de a plăti", atrage atenţia InfoCons.

Cei care doresc să fie la curent cu produsele periculoase retrase de pe piață pot consulta alertele în timp real prin aplicația mobilă InfoCons sau prin conectorul de protecția consumatorilor pentru inteligență artificială. În situația în care constată nereguli la târgurile de Crăciun, cumpărătorii pot reclama problema direct comerciantului sau autorităților, având la dispoziție și secțiunea SOS din aplicația InfoCons.