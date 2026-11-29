Minivacanța de Ziua Națională aduce schimbări în circulația mijloacelor de transport în comun din Capitală. Mai multe autobuze vor avea trasee deviate, iar numărul vehiculelor care deservesc zona paradei militare va fi suplimentat. Societatea de Transport București (STB) a anunțat modificări în programul de circulație al mijloacelor de transport public pentru zilele de luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie 2026. Măsurile au fost stabilite în contextul celor două sărbători legale, dar și al restricțiilor rutiere necesare organizării paradei militare.

Schimbările vor afecta atât persoanele care utilizează în mod obișnuit transportul public, cât și spectatorii care intenționează să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale a României.

Autobuzele, tramvaiele și troleibuzele din București vor circula, în cele două zile de sărbătoare legală, conform programului specific unei zile de duminică.

Măsura se aplică atât luni, de Sfântul Andrei, cât și marți, de Ziua Națională a României. Astfel, intervalele de succedare a mijloacelor de transport public pot fi diferite față de cele cu care sunt obișnuiți călătorii în timpul săptămânii.

În paralel, restricțiile de circulație din nordul Capitalei vor determina reorganizarea temporară a mai multor trasee de autobuz. Modificările sunt necesare pentru desfășurarea repetițiilor generale, instalarea tribunei oficiale și organizarea paradei militare din Piața Arcului de Triumf.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), mai multe linii de autobuz vor fi deviate în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie. Autobuzele liniei 100, care asigură legătura dintre Aeroportul Internațional Henri Coandă și centrul Capitalei, vor ocoli zona Arcului de Triumf, utilizând, printre altele, strada Nicolae Caramfil, bulevardul Beijing și bulevardul Aviatorilor.

Un traseu alternativ asemănător va fi utilizat și de autobuzele liniei 203, care asigură legătura dintre cartierul Greenfield și Piața Victoriei. Linia 205 va avea un itinerar modificat, cu deplasare prin zona bulevardului Ion Mihalache către centrul Capitalei și prin Aviatorilor și Nicolae Caramfil în direcția opusă.

Autobuzele liniei 282 vor fi deviate prin Calea Dorobanți, bulevardul Iancu de Hunedoara și Șoseaua Nicolae Titulescu. Pentru această linie sunt prevăzute și modificări suplimentare, începând de luni, de la ora 12:00, în contextul instalării tribunei oficiale.

Liniile 331 și 335 vor ocoli, de asemenea, perimetrul Arcului de Triumf, fiind redirecționate prin zona Aviatorilor și Nicolae Caramfil. Totodată, troleibuzele liniei 86 vor avea întreruperi temporare ale circulației, în funcție de restricțiile dispuse de autorități.

Pentru a facilita deplasarea persoanelor care vor să urmărească parada militară, Societatea de Transport București a anunțat suplimentarea numărului de vehicule pe nouă linii de transport public.

Este vorba despre liniile 41, 93, 182, 205, 282, 301, 331, 335 și 381, care deservesc zone importante pentru accesul spectatorilor la manifestările dedicate Zilei Naționale. Potrivit TPBI, pentru cele opt linii menționate în propriul comunicat, măsura va fi aplicată marți, 1 decembrie, de la începutul programului de circulație și până în jurul orei 14:00.

Parada militară este programată să înceapă la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf, fiind urmată de o expoziție de tehnică militară. Utilizarea transportului public este recomandată persoanelor care intenționează să participe la eveniment, având în vedere restricțiile de circulație și de parcare din zonă.

Pe lângă măsurile adoptate pentru parada militară, circulația mijloacelor de transport public este afectată și de organizarea Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției.

În zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, liniile 63, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate, ca urmare a restricțiilor instituite în zona bulevardelor Unirii și Libertății, în intervalul orar 16:00–02:00.

Linia 63 va întoarce în zona Pieței Regina Maria, în timp ce autobuzele liniei 385 vor utiliza un traseu alternativ către Piața Sfânta Vineri. Modificări vor fi aplicate și liniei de noapte N101, care va ajunge în Piața Unirii prin bulevardul Regina Maria.

Aceste măsuri sunt prevăzute și pentru alte zile din luna decembrie, pe durata desfășurării târgului.

Călătorii care intenționează să utilizeze transportul public în minivacanța de 1 Decembrie sunt sfătuiți să verifice traseele înainte de a pleca de acasă.

Informațiile actualizate privind circulația autobuzelor, tramvaielor și troleibuzelor sunt disponibile pe site-ul oficial STB, în aplicația gratuită InfoTB, precum și pe platforma maps.mo-bi.ro.

Aceste instrumente permit consultarea programelor de circulație, identificarea stațiilor și urmărirea mijloacelor de transport public în timp real.