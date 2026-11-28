Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări cod galben pentru 16 județe și municipiul București, valabile în weekendul 28-29 noiembrie. În mai multe regiuni, stratul de zăpadă va depăși izolat 25 de centimetri, iar rafalele de vânt vor reduce vizibilitatea sub 100 de metri. Temperaturile vor continua să scadă și în prima parte a săptămânii viitoare.

Meteorologii au emis o informare de vreme severă, valabilă de sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 10:00, până duminică, 29 noiembrie, la ora 20:00. În acest interval sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, intensificări ale vântului, viscol și o scădere accentuată a temperaturilor.

Ninsorile din Moldova vor continua până duminică dimineață, în timp ce regiunile sudice ale țării vor fi afectate începând de sâmbătă după-amiază.

„În Moldova ninsorile vor continua până în dimineaţa zilei de duminică (29 noiembrie), iar din această după-amiază va ninge şi în regiunile sudice şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm şi izolat de peste 25 cm. Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice şi sudice, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură cu viteze la rafală în general de 50...70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol şi vizibilitate scăzută. Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mici valori (în jurul a -12 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menţine negative în est, sud şi centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei şi în depresiuni (valori în jurul a -6 grade))", au transmis meteorologii. Pentru Nicolae Ceaușescu istoria României era parte din propria biografie! Marea Unire de la Alba Iulia devine oficial făurirea statului naţional unitar român Plata pensiei poate fi suspendată în mai multe situații. Ce prevede legea pentru pensionari

Potrivit ANM, temperaturile vor rămâne mult sub valorile obișnuite pentru această perioadă până la mijlocul săptămânii viitoare.

Gerul se va manifesta în special în timpul nopților și al dimineților, în regiunile nordice, centrale și estice, dar și în anumite zone din sudul țării.

Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -16 și -14 grade Celsius. În timpul zilei, valorile termice se vor situa între -6 și 4 grade Celsius, iar în cea mai mare parte a României maximele vor rămâne negative.

Prima atenționare cod galben emisă de ANM este valabilă de sâmbătă, de la ora 10:00, până duminică, la aceeași oră.

Avertizarea vizează sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde sunt prognozate rafale puternice de vânt, ninsori viscolite și reducerea vizibilității.

„În intervalul menţionat, în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h. În primele ore ale intervalului în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, iar după orele amiezii în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi local în judeţele Ialomiţa şi Constanţa, precum şi în municipiul Bucureşti intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantităţi de 5...10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi în general de 5...10 cm", a anunțat ANM.

O a doua atenționare meteorologică va intra în vigoare sâmbătă, la ora 13:00, și va rămâne valabilă până duminică dimineață, la ora 10:00. În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman sunt așteptate ninsori abundente, care vor determina formarea unui strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 15 și 20 de centimetri, iar izolat de peste 25 de centimetri. Cantitățile de precipitații vor fi echivalente cu 20-35 de litri de apă pe metru pătrat.

În Olt și Teleorman, rafalele de vânt vor atinge temporar viteze de 55-60 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va putea coborî sub 100 de metri.

Intensificările vântului vor continua și duminică, între orele 10:00 și 20:00, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

Meteorologii au prognozat rafale de 50-70 km/h, care vor spulbera zăpada deja depusă și vor determina scăderea vizibilității.

Pentru municipiul București, ANM a emis o prognoză specială, valabilă în intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 8:00. Cerul va fi predominant noros, vântul va sufla cu putere, iar temperaturile vor scădea față de intervalul anterior.

Precipitațiile vor fi inițial sub formă de ploaie, urmând ca, începând din jurul prânzului, acestea să se transforme predominant în ninsoare. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 3 și 6 litri pe metru pătrat.

În Capitală se va forma un strat neuniform de zăpadă, cu o grosime medie de 2-4 centimetri. Vântul va atinge la rafală viteze de 50-60 km/h, viscolind ninsoarea și accentuând senzația de frig. Temperatura aerului va scădea de la aproximativ 1 grad Celsius, la începutul intervalului, până în jurul valorii de -3 grade Celsius, în timpul nopții.

În intervalul 29 noiembrie, ora 8:00 – 29 noiembrie, ora 20:00, vremea din Capitală va fi deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, însă vântul va continua să prezinte intensificări, cu rafale de aproximativ 50-55 km/h. Temperatura maximă a zilei va fi cuprinsă între -2 și -1 grad Celsius.

Bucureștiul se află sub incidența informării meteorologice de ninsori viscolite, depuneri de zăpadă, intensificări ale vântului și răcire accentuată până duminică, la ora 20:00. Totodată, până duminică dimineață, la ora 10:00, în Capitală este valabilă o atenționare cod galben de vânt puternic și viscol.

Ulterior, între orele 10:00 și 20:00, municipiul București va rămâne sub cod galben de intensificări ale vântului.