Verdețurile cumpărate din piață sau din supermarket își pot pierde prospețimea după numai câteva zile, chiar dacă sunt ținute la frigider. Modul în care sunt depozitate pătrunjelul, mărarul și leușteanul poate face însă diferența, reducând inclusiv risipa alimentară.

Verdețurile se numără printre alimentele care se deteriorează rapid atunci când nu sunt depozitate corespunzător. Frunzele îngălbenite, tulpinile moi și pierderea aromei sunt printre primele semne că acestea nu au fost păstrate în condiții optime. Temperatura scăzută din frigider nu este întotdeauna suficientă pentru conservarea lor. Umiditatea și ambalajul în care sunt depozitate au, de asemenea, un rol important.

Una dintre cele mai eficiente metode de păstrare a pătrunjelului și a mărarului presupune folosirea unui simplu borcan cu apă. Verdețurile trebuie tratate asemănător unui buchet de flori, astfel încât tulpinile să rămână hidratate, fără ca frunzele să fie expuse unui exces de umiditate.

Înainte de depozitare, se îndepărtează frunzele deteriorate și se taie puțin din extremitățile tulpinilor. Ulterior, verdețurile se așază într-un borcan în care au fost turnați aproximativ doi-trei centimetri de apă.

Frunzele se acoperă lejer cu o pungă alimentară, iar recipientul se introduce în frigider. Apa trebuie schimbată zilnic, iar frunzele nu trebuie să intre în contact cu aceasta.

O altă soluție pentru păstrarea verdețurilor proaspete presupune utilizarea prosoapelor de hârtie. Metoda este practică mai ales pentru persoanele care nu dispun de suficient spațiu în frigider.

Verdețurile se spală sub jet de apă, se usucă atent și se învelesc într-un prosop de hârtie ușor umed. Ulterior, acestea se introduc într-o caserolă sau într-o pungă alimentară.

Șervețelul contribuie la menținerea unui nivel adecvat de umiditate, fără ca apa să se acumuleze pe suprafața frunzelor. Acesta trebuie înlocuit atunci când devine prea umed.

Depozitarea verdețurilor imediat după spălare, fără îndepărtarea excesului de apă, poate favoriza deteriorarea acestora. În interiorul pungilor închise se poate acumula condens, iar frunzele își pot modifica textura și culoarea.

De asemenea, verdețurile nu trebuie înghesuite în recipiente prea mici sau așezate lângă peretele din spate al frigiderului, unde există riscul să înghețe.

Este recomandată verificarea periodică a frunzelor. Apariția mucegaiului, a unei texturi lipicioase sau a unui miros neplăcut indică faptul că acestea nu mai trebuie consumate.

Spre deosebire de pătrunjel, mărar sau mentă, busuiocul este sensibil la temperaturile scăzute. Frunzele acestuia se pot înnegri atunci când sunt expuse la frig.

Busuiocul poate fi păstrat într-un pahar cu apă, la temperatura camerei, într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură.

Potrivit Consiliului European pentru Informare în Alimentație (EUFIC), metodele de depozitare trebuie adaptate fiecărui tip de plantă aromatică, în funcție de sensibilitatea acesteia la temperatură și umiditate.

Durata de păstrare diferă în funcție de tipul verdețurilor, de prospețimea lor în momentul cumpărării și de condițiile de depozitare. Potrivit specialiștilor Universității Alaska Fairbanks, mărarul poate rezista aproximativ o săptămână în frigider, coriandrul până la două săptămâni, iar pătrunjelul chiar până la trei săptămâni, în condiții favorabile.

Atunci când verdețurile nu pot fi consumate în acest interval, o alternativă este congelarea. Acestea pot fi spălate, uscate, tocate și distribuite în forme pentru cuburi de gheață, peste care se adaugă puțină apă.

Cuburile obținute pot fi folosite ulterior la prepararea ciorbelor, supelor, sosurilor sau tocănițelor, fără a fi necesară decongelarea prealabilă.