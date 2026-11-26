O nouă taxă europeană ar putea scumpi electrocasnicele în România. România ar putea fi obligată să achite aproximativ 435 de milioane de euro în 2028, echivalentul a circa 2,2 miliarde de lei, în urma introducerii unei contribuții europene pentru echipamentele electrice și electronice necolectate ca deșeuri. Potrivit unui studiu publicat marți, 24 noiembrie, de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe), costurile ar putea fi transferate consumatorilor prin majorarea timbrului verde, ceea ce ar duce la scumpirea electrocasnicelor.

Propunerea privind introducerea unei noi contribuții la bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 se află pe agenda reuniunii liderilor europeni din 26–27 noiembrie. Măsura nu a fost adoptată până în prezent. Introducerea unor noi resurse proprii ale Uniunii Europene necesită acordul tuturor statelor membre, urmat de ratificarea deciziei la nivel național.

Comisia Europeană a propus inițial o contribuție de doi euro pentru fiecare kilogram de echipamente electrice comercializate și nerecuperate sub formă de deșeuri. În proiectul de concluzii prezentat pe 21 noiembrie de președintele Consiliului European, valoarea contribuției a fost majorată la 2,25 euro pe kilogram, fiind prevăzută și o indexare anuală, fără acordarea unei perioade de tranziție.

Studiul intitulat „2,25 euro pe kilogram: cine va plăti noua taxă europeană pe deșeurile electrice”, semnat de Christian Năsulea și Diana Năsulea, estimează că obligațiile financiare ale României ar putea ajunge la aproximativ 3,2 miliarde de euro pe întreaga perioadă de aplicare a viitorului buget comunitar.

Estimările au fost realizate pornind de la trei ipoteze: majorarea anuală a vânzărilor de echipamente electrice cu 2%, creșterea ratei de colectare de la 60% în 2028 la 65% în 2034 și indexarea anuală a contribuției cu 2%.

Dacă mecanismul ar fi fost aplicat datelor din 2025, România ar fi avut de achitat 303 milioane de euro. Această sumă ar fi fost datorată în condițiile în care rata de colectare înregistrată la nivel național a fost de 64%, cu doar un punct procentual sub obiectivul european de 65%.

Metoda de calcul propusă la nivel european presupune stabilirea diferenței dintre cantitatea medie de echipamente electrice introduse pe piață în ultimii trei ani și cantitatea de deșeuri electrice colectată în anul de referință.

Contribuția ar fi calculată pentru întreaga cantitate rămasă necolectată, până la pragul de 100%, și nu doar pentru diferența necesară atingerii obiectivului european de colectare de 65%. Potrivit autorilor studiului, cantitatea de deșeuri electrice efectiv generate și nerecuperate în România este estimată la aproximativ 24.000 de tone. Prin aplicarea formulei europene, baza de calcul ar ajunge însă la aproape 134.600 de tone, de 5,5 ori mai mult. Astfel, aproximativ 82% din contribuția rezultată prin utilizarea datelor din 2025 ar corespunde unor echipamente electrice care nu au ajuns încă la finalul duratei de utilizare.

Autorii au explicat că mecanismul nu ține cont de perioada în care aparatele rămân funcționale. Un frigider, de exemplu, poate fi utilizat între 10 și 15 ani, în timp ce un panou fotovoltaic are o durată de viață de aproximativ 25 de ani. În funcție de formula utilizată, contribuția României, calculată pe baza datelor din 2025, ar fi semnificativ diferită:

303 milioane de euro, conform mecanismului propus la nivel european;

55 de milioane de euro, dacă ar fi luate în considerare exclusiv deșeurile efectiv generate și necolectate;

12 milioane de euro, dacă plata ar acoperi doar diferența până la atingerea țintei de colectare de 65%.

„Aceasta nu este o taxă de mediu, ci un impozit pe consum deghizat în măsură de mediu. Nu măsoară cât de bine colectează o țară, ci cât de mult vinde. O taxă pe care nu o poți evita făcând lucrurile bine nu este un stimulent. Este ipocrit să le ceri oamenilor să își repare aparatele și să le folosească mai mult și, în același timp, să taxezi statele tocmai pentru că aceste aparate nu au ajuns încă deșeuri”, a afirmat Christian Năsulea, director executiv al IES-Europe și coautor al studiului.

Conform propunerii europene, plata contribuției ar reveni statelor membre, din bugetele naționale. Guvernele nu ar avea obligația de a recupera aceste sume de la producători sau de la cumpărătorii de echipamente electrice și electronice.

Economiștii care au realizat studiul consideră însă că România ar putea transfera aceste costuri către consumatori, prin creșterea valorii timbrului verde aplicat produselor.

În eventualitatea în care întreaga contribuție ar fi inclusă în prețurile de vânzare, suma anuală suportată de fiecare consumator ar putea ajunge la aproximativ 35 de euro, cu TVA, față de circa șapte euro în prezent. Pentru o gospodărie, cheltuielile suplimentare ar putea fi de aproximativ 69 de euro anual.

Calculele prezentate în studiu indică următoarele majorări ale timbrului verde, în scenariul transferării integrale a taxei către cumpărători:

Tipul produsului Timbrul verde actual Timbrul verde estimat Mașină de spălat de 65 kg 96 lei 439 lei Frigider de 70 kg 103 lei 473 lei Aparat de aer condiționat de 40 kg 59 lei 270 lei

În cazul unei mașini de spălat comercializate la prețul de 1.300 de lei, costul suplimentar ar reprezenta mai mult de un sfert din valoarea produsului.

Echipamentele cu o greutate mare și un preț de achiziție relativ redus ar fi printre cele mai afectate, deoarece contribuția propusă este stabilită în funcție de numărul de kilograme, indiferent de valoarea comercială a aparatului. Totodată, includerea taxei în prețul final al produselor ar determina și majorarea bazei de calcul pentru TVA. Potrivit estimărilor autorilor studiului, statul român ar putea obține astfel venituri suplimentare de până la 91 de milioane de euro pe an.

Introducerea contribuției europene ar putea avea consecințe și asupra producătorilor de electrocasnice din România, având în vedere că mecanismul ar urma să fie aplicat în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Pentru echipamentele fabricate în România și comercializate pe piața comunitară, valoarea totală a contribuției ar putea ajunge la aproximativ 320 de milioane de euro anual. Suma ar reprezenta echivalentul a 17% din prețul de fabrică al produselor respective. Potrivit studiului, reducerea vânzărilor pe piețele externe ar putea provoca pierderi cuprinse între 79 și 233 de milioane de euro pe an.

În aceste condiții, între 388 și 1.141 de locuri de muncă ar putea fi puse în pericol, dintr-un total de aproximativ 15.400 de posturi existente în fabricile de electrocasnice din România.

La nivelul Uniunii Europene, aplicarea formulei propuse ar genera contribuții de aproximativ 18,9 miliarde de euro anual. În prezent, doar patru dintre statele membre îndeplinesc obiectivul de colectare de 65%, însă nici acestea nu ar fi scutite de plată.

Autorii studiului consideră că autoritățile române ar trebui să ceară retragerea propunerii privind contribuția pentru deșeurile electrice și electronice din pachetul de măsuri aferent bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034. În cazul în care propunerea va rămâne pe masa negocierilor, economiștii recomandă modificarea formulei de calcul, astfel încât plata să fie stabilită pe baza diferenței dintre cantitatea de deșeuri efectiv generată și cea colectată.

O altă recomandare formulată în studiu vizează renunțarea la mecanismul de indexare automată a contribuției.