Mii de frigidere și congelatoare folosite de supermarketuri, restaurante, depozite și alte unități comerciale din Marea Britanie au fost deconectate de la internet, în urma unei operațiuni secrete de securitate cibernetică. Măsura a fost luată după descoperirea unei vulnerabilități care putea permite hackerilor să preia controlul asupra sistemelor de refrigerare. Potrivit BBC, intervenția autorităților a avut loc în contextul atacurilor care au afectat mai multe țări europene, unde temperaturile din instalațiile frigorifice au crescut brusc, provocând pierderi importante de alimente.

În octombrie 2026, mii de frigidere și congelatoare din mai multe state europene, inclusiv Franța și Belgia, au fost afectate de atacuri informatice. Hackerii ar fi modificat de la distanță funcționarea instalațiilor frigorifice, determinând creșterea temperaturilor până la 50 de grade Celsius.

Numeroase produse alimentare au fost compromise și retrase de la vânzare, iar comercianții au înregistrat pierderi financiare.

Marea Britanie nu s-a confruntat cu incidente similare, după ce autoritățile au organizat o operațiune de securitate pentru protejarea echipamentelor utilizate de marile lanțuri de supermarketuri, restaurante, benzinării, depozite și stadioane.

Potrivit BBC, la sfârșitul lunii octombrie, specialiștii în securitate informatică au identificat o vulnerabilitate majoră care, dacă ar fi fost exploatată de hackeri, ar fi putut provoca pagube importante și pe teritoriul britanic.

Mai multe zeci de companii au fost avertizate cu privire la riscurile identificate.

Pentru a împiedica eventuale atacuri, autoritățile și companiile au decis să deconecteze de la internetul public mii de dispozitive care gestionau zeci de mii de frigidere și congelatoare.

Operațiunea a presupus atât intervenții de la distanță, cât și deconectarea fizică a echipamentelor. Angajații au fost nevoiți să scoată cablurile de internet și să verifice manual temperaturile instalațiilor frigorifice.

Mai multe lanțuri de supermarketuri și-au mobilizat departamentele IT pentru a elimina vulnerabilitățile și a securiza sistemele.

Un angajat al unui mare retailer britanic, care a dorit să își păstreze anonimatul, a povestit pentru BBC că, timp de o săptămână, sute de dispozitive au fost deconectate în fiecare zi.

„Chiar părea o cursă contra cronometru, având în vedere că ne așteptam la un nou val de astfel de atacuri asupra frigiderelor. (…) Ar fi putut avea consecințe devastatoare, cu întreruperi ale activității și probleme în lanțul de aprovizionare”, a declarat angajatul.

La sfârșitul lunii octombrie și la începutul lunii noiembrie, mai multe supermarketuri din Europa au raportat defecțiuni ale sistemelor de refrigerare și congelare.

Temperaturile din instalații au crescut brusc, iar în unele situații au ajuns la 50 de grade Celsius. Astfel de incidente au fost raportate în cel puțin șapte state membre ale Uniunii Europene: Belgia, Luxemburg, Suedia, Irlanda, Finlanda, Țările de Jos și Estonia.

Investigațiile au indicat că atacatorii ar fi exploatat vulnerabilitățile sistemelor de control al instalațiilor frigorifice.

Incidente similare au fost raportate și în Franța, unde hackerii ar fi manipulat de la distanță echipamentele de refrigerare prin activarea mecanismelor de dezghețare.

Pe 9 noiembrie, autoritățile franceze au acuzat oficial Iranul că s-ar afla în spatele operațiunii informatice. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile franceze, aproximativ 700 de puncte de distribuție a produselor alimentare din țară au fost afectate de atacuri.