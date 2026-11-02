Congelatoarele din supermarketuri, ținta unui posibil nou atac cibernetic

Zeci de supermarketuri din mai multe țări europene s-au confruntat cu defecțiuni ale sistemelor de refrigerare, după ce temperaturile din frigidere și congelatoare au crescut peste valorile normale în timpul nopții. Incidentele au fost raportate în Suedia, Belgia și Luxemburg și sunt investigate pentru a se stabili dacă au fost provocate de un atac informatic. Potrivit publicației britanice The Guardian, problemele au apărut după un atac cibernetic de amploare produs în Franța, în luna octombrie, când hackerii au modificat de la distanță temperaturile instalațiilor frigorifice din sute de supermarketuri, provocând pierderi de milioane de euro.

În Suedia, lanțul Coop a anunțat luni, pentru publicația Aftonbladet, că șase dintre magazinele sale au avut probleme cu echipamentele frigorifice. Un alt retailer suedez, ICA, a transmis că un număr redus de unități comerciale au fost afectate de un incident produs pe parcursul nopții, care a perturbat funcționarea frigiderelor și congelatoarelor.

Probleme similare au fost semnalate și în Belgia și Luxemburg, unde retailerul Ahold Delhaize a raportat un incident informatic care a afectat instalațiile de răcire din zeci de supermarketuri.

Compania, care raportase anterior poliției o problemă de securitate cibernetică în Olanda, a început verificări pentru stabilirea cauzelor noului incident.

Sarah De Meester, purtătoarea de cuvânt a retailerului, a declarat că au fost înregistrate creșteri ale temperaturilor din echipamentele frigorifice, iar situația este în curs de investigare. Potrivit publicației belgiene Le Soir, printre unitățile afectate se numără cinci magazine Spar, mai multe puncte comerciale Shop & Go din benzinăriile Q8 și o serie de magazine Proxy Delhaize.

Defecțiunile au determinat intervenția echipelor tehnice încă din primele ore ale dimineții. Stephan Moelans, directorul executiv al companiei Sabcobel, specializată în instalarea și întreținerea sistemelor de refrigerare, a declarat pentru Le Soir că personalul a început intervențiile la ora 1:00.

„Am început să mobilizăm tehnicieni la ora 1 dimineaţa”, a declarat pentru ziar Stephan Moelans, directorul executiv al Sabcobel, companie specializată în instalarea sistemelor de refrigerare.

Echipele au lucrat ulterior la izolarea echipamentelor care prezentau probleme, pentru a împiedica accesul prin conexiunile de rețea.

„Am petrecut toată noaptea şi dimineaţa deconectând instalaţiile afectate de la reţea”, a declarat el.

Incidentele recente au apărut la scurt timp după un atac informatic înregistrat în Franța, în luna octombrie. Poliția franceză a anunțat atunci că persoane neidentificate au obținut acces la sistemele de control ale instalațiilor frigorifice din până la 700 de supermarketuri.

Hackerii au modificat de la distanță parametrii de funcționare a mii de frigidere, congelatoare și vitrine frigorifice, determinând creșteri extreme ale temperaturilor. În unele cazuri, valorile au fost schimbate de la -27 de grade Celsius la peste 50 de grade Celsius, ceea ce a dus la compromiterea cantităților de alimente depozitate. Printre rețelele comerciale afectate s-au numărat Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Leclerc și Monoprix.

Mai multe magazine au fost obligate să elimine din stoc produse din carne, lactate și alimente congelate, după ce condițiile de păstrare nu au mai putut fi respectate.

Pierderile financiare au variat de la câteva zeci de mii de euro până la peste 130.000 de euro pentru unele unități comerciale. Două supermarketuri din Alsacia au raportat împreună pagube de aproximativ 270.000 de euro.

Instalațiile frigorifice utilizate în numeroase supermarketuri sunt conectate la internet pentru monitorizare, întreținere și transmiterea automată a alertelor în cazul apariției unor defecțiuni. În atacul produs în Franța, hackerii au exploatat accesul la dispozitivele de control de la distanță ale sistemelor frigorifice, multe dintre acestea fiind furnizate de compania daneză Danfoss.

Atacatorii au dezactivat mecanismele de avertizare, după care au modificat setările termostatelor sau au extins cu mai multe ore ciclurile de dezghețare. Danfoss a transmis că identificase vulnerabilități de securitate încă din anul precedent și că le recomandase clienților să instaleze actualizările necesare.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind atacul informatic, după ce au fost raportate atât pierderi de produse alimentare, cât și incendii. Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) să investigheze incidentul.

Ulterior, ANSSI a confirmat că atacatorii au vizat și supermarketuri care foloseau sisteme de control frigorific produse de alte două companii. Deocamdată, nu a fost confirmat dacă incidentele din Suedia, Belgia și Luxemburg au aceeași origine cu atacul informatic din Franța.