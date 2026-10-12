Sute de supermarketuri din Franța au fost afectate de un atac cibernetic produs în noaptea de duminică spre luni, 12 octombrie. Hackerii au intervenit asupra sistemelor informatice care controlează instalațiile frigorifice, iar unele echipamente au ajuns la temperaturi de 50 de grade Celsius. Cantități importante de alimente au fost compromise, iar pierderile ar putea ajunge la milioane de euro, potrivit informațiilor relatate de BBC. Parchetul din Paris a deschis o anchetă.

Unele echipamente au ajuns la 50 de grade Celsius în timpul nopții, provocând deteriorarea alimentelor depozitate. Directorul executiv al unuia dintre lanțurile afectate a descris incidentul drept „extrem de grav și fără precedent”.

Potrivit informațiilor prezentate de BBC, peste 100 de magazine aparținând unui lanț de supermarketuri au fost vizate de hackeri. Agenția AFP a relatat că alte cel puțin 300 de unități comerciale au fost afectate.

Atacatorii au obținut acces la programul informatic utilizat pentru reglarea temperaturilor și au determinat încălzirea instalațiilor frigorifice.

Un reprezentant al unui lanț comercial a declarat că, în unele magazine, frigiderele au funcționat la temperaturi de până la 50 de grade Celsius timp de șase ore, în noaptea de duminică spre luni.

Pentru a elimina riscurile pentru sănătatea consumatorilor, retailerul a decis aruncarea tuturor produselor alimentare afectate.

Luni dimineață, angajații unor supermarketuri au constatat că instalațiile frigorifice nu mai funcționau în condiții normale. Unii dintre aceștia au relatat că au simțit valuri de aer cald atunci când au deschis congelatoarele.

Un post de televiziune francez a prezentat o imagine dintr-un magazin, în care indicatorul unui congelator destinat înghețatei arăta 26,5 grade Celsius.

Consecințele financiare sunt importante. Două supermarketuri din regiunea Alsacia au raportat pierderi cumulate de 270.000 de euro. Pornind de la pagubele înregistrate în aceste unități, pierderile provocate la nivelul întregii Franțe ar putea ajunge la milioane de euro. Valoarea totală nu a fost însă stabilită.

Autoritățile franceze au început o investigație pentru a stabili împrejurările în care a fost produs atacul și amploarea pagubelor.

Parchetul din Paris a confirmat pentru AFP deschiderea unei anchete privind incidentul, descris drept „un atac cibernetic de amploare care a afectat frigiderele mai multor lanțuri importante de comerț cu amănuntul de produse alimentare din Franța”.

Până în prezent, numărul exact al magazinelor afectate nu este cunoscut.

Comisarul european pentru alimente, Christophe Hansen, a condamnat atacul informatic printr-un mesaj publicat pe platforma X. Oficialul european a atras atenția asupra riscurilor pe care asemenea incidente le pot reprezenta pentru aprovizionarea cu produse alimentare.

„Securitatea alimentară necesită mai multă atenție la toate nivelurile. Deoarece transformarea alimentelor în arme a devenit o realitate”, a scris acesta.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili dimensiunea incidentului și consecințele asupra lanțurilor comerciale afectate.