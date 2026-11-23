Șoferii care au traversat duminică, 22 noiembrie, Podul Giurgiu-Ruse dinspre Bulgaria către România au întâmpinat dificultăți la achitarea taxei de trecere, după instalarea unor terminale automate. Potrivit publicației bulgare Ruse Media, anumite carduri bancare nu au fost acceptate de dispozitive, iar angajații punctului de taxare au intervenit pentru a-i ajuta pe conducătorii auto.

Noul sistem de plată a devenit operațional pe 17 noiembrie și funcționează pe nouă dintre cele 11 benzi destinate vehiculelor care ies din Bulgaria spre România. Introducerea terminalelor automate a avut ca obiectiv scurtarea timpului necesar achitării taxei, însă în primele zile au fost semnalate probleme la efectuarea tranzacțiilor.

Publicația Ruse Media a relatat că unele dispozitive nu recunosc anumite carduri bancare, situație care îi obligă pe șoferi să solicite asistența personalului de la punctul de taxare.

Dificultăți au apărut și pe una dintre benzile destinate plății în numerar. Mai mulți conducători auto care așteptau la ghișeu au fost îndrumați să întoarcă vehiculele și să folosească terminalele automate. Potrivit sursei citate, nu a fost explicat motivul pentru care plata în numerar nu a putut fi efectuată la ghișeul respectiv.

Pentru gestionarea situației, angajații punctului de taxare au fost prezenți pe mai multe benzi, unde i-au asistat pe șoferi în efectuarea plăților. Intervenția acestora a fost necesară atât în cazul cardurilor care nu au fost acceptate, cât și atunci când au apărut erori tehnice sau dificultăți la eliberarea chitanțelor.

Agenția Vamală din Bulgaria a anunțat că plata în numerar va rămâne disponibilă până la 31 ianuarie 2027. Pentru această modalitate de achitare sunt prevăzute două benzi, una destinată autoturismelor și cealaltă vehiculelor de transport marfă.

Terminalele introduse pe 17 noiembrie identifică automat vehiculele care se apropie de barieră. Sistemul afișează pe un ecran electronic numărul de înmatriculare și valoarea taxei care trebuie achitată. Conducătorul auto trebuie să aleagă tipul cardului folosit pentru tranzacție. Sunt prevăzute opțiuni pentru Visa, Mastercard, dar și pentru cardurile specializate de combustibil DKV și UTA.

Achitarea taxei se face prin apropierea cardului de terminalul POS sau prin introducerea acestuia în cititor. După procesarea și confirmarea plății, automatul tipărește chitanța, iar bariera de acces se ridică.

În situațiile în care tranzacția nu poate fi finalizată sau valoarea afișată nu corespunde categoriei vehiculului, șoferul poate solicita intervenția personalului. Pentru aceasta, terminalele sunt prevăzute cu un buton roșu de asistență, care permite semnalarea problemei către un angajat al punctului de taxare.

Șoferii care vor să evite eventualele probleme întâmpinate la terminalele automate pot plăti taxa înainte de a ajunge la punctul de trecere a frontierei.

Autoritățile bulgare au pus la dispoziție platforma electronică eborders.customs.bg, prin intermediul căreia poate fi efectuată plata anticipată. Pentru utilizarea serviciului, conducătorii auto trebuie să își creeze un cont și să se autentifice folosind un nume de utilizator și o parolă. Sistemul presupune și verificarea identității prin autentificare în doi pași.

Persoanele care dețin deja un cont în portalul Agenției Vamale din Bulgaria pot utiliza și o semnătură electronică calificată, în condițiile prevăzute de platformă. După efectuarea plății, informațiile sunt înregistrate în sistem. La sosirea în punctul de taxare, numărul de înmatriculare este identificat automat, iar bariera se ridică fără ca șoferul să mai fie nevoit să efectueze o tranzacție.

Agenția Vamală din Bulgaria a anunțat că introducerea noilor terminale nu modifică valoarea taxei pentru traversarea podului și nu implică perceperea unor comisioane suplimentare pentru plata electronică.

Problemele apărute la sistemul de plată se adaugă dificultăților de circulație provocate de lucrările de reparații desfășurate la pod. Potrivit Ruse Media, șoferii continuă să aștepte pentru traversarea Dunării, în special în weekend, chiar și atunci când plata taxei este efectuată fără întârzieri.

Restricțiile de circulație impuse în zonele unde se desfășoară lucrări limitează numărul vehiculelor care pot traversa podul într-un anumit interval. Prin urmare, automatizarea plăților poate reduce timpul petrecut la punctul de taxare, însă nu elimină întârzierile cauzate de lucrările de infrastructură.