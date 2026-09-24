Infrastructura feroviară din România beneficiază de un nou proiect de o amploare deosebită, destinat să transforme radical conexiunile dintre regiuni. Executivele au dat undă verde pentru o investiție majoră care vizează modernizarea completă a peste o sută de kilometri de cale ferată, asigurând totodată electrificarea și aducerea infrastructurii la standarde moderne.

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici marchează debutul oficial pentru sectorul doi al magistralei feroviare Apahida-Suceava, mai exact tronsonul cuprins între Ilva Mică și Pojorâta. Proiectul se extinde pe o lungime de 106 kilometri și presupune intervenții structurale ample pe întreaga distanță.

Lucrările planificate includ refacerea integrală a podurilor și a terasamentelor, înlocuirea șinelor și a traverselor, precum și electrificarea tronsonului. Bugetul alocat acestei investiții se ridică la două miliarde de euro, iar intervalul estimat pentru finalizarea tuturor intervențiilor este de trei ani.

Decizia adoptată în ședința de Guvern a fost confirmată public de reprezentanții Ministerului Transporturilor, care au subliniat importanța strategică a acestor demersuri pentru dezvoltarea rețelei naționale de transport.

„Două obiective majore de la Ministerul Transporturilor au fost astăzi puse pe șine. În ședința de Guvern tocmai încheiată au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru magistrala feroviară Apahida–Suceava, sectorul 2, Ilva Mică–Pojorâta, și pentru Autostrada Brașov–Făgăraș”, a transmis Radu Miruță, pe Facebook.

Strategia autorităților vizează atât accelerarea șantierelor deschise, cât și crearea premiselor pentru noi proiecte de anvergură.

„Nu doar că urgentăm și finalizăm proiectele aflate în derulare, ci pregătim și pornim proiecte pentru anii care urmează”, a mai transmis Miruță.

Pe lângă sectorul feroviar, ședința executivului a adus vești importante și pentru infrastructura rutieră. În cadrul aceleiași reuniuni au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți Autostrăzii Brașov-Făgăraș. Traseul propus are o lungime de 49,3 kilometri și implică un buget de aproape două miliarde de euro.

Pachetul de lucrări pentru acest tronson de autostradă include construcția a trei noduri rutiere localizate la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia, alături de un număr de 49 de poduri, pasaje și viaducte. De asemenea, sunt prevăzute trei galerii acoperite de tip cut and cover, în lungime totală de aproximativ 800 de metri, destinate să funcționeze și ca ecoducte. Proiectul include un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare.