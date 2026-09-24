Piața auto din România a înregistrat o scădere de 10,6% în primele opt luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În total, în România au fost înmatriculate 86.142 de autoturisme noi, țara noastră ocupând locul 17 în Uniunea Europeană, potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Dintre autoturismele noi înmatriculate în România în perioada ianuarie-august 2026, 7.018 au avut propulsie full electrică, în creștere cu 50% față de primele opt luni din 2025. Alte 49.282 de autoturisme au avut propulsie hibridă, numărul acestora fiind cu 2,1% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În Uniunea Europeană, înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,5% în august 2026 față de august 2025, până la 708.211 unități.

În primele opt luni ale anului, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 7.546.397 de autoturisme, în creștere cu 5,3% față de perioada similară din 2025.

Din totalul autoturismelor înmatriculate în UE în perioada ianuarie-august 2026, 1.641.333 au fost full electrice, în creștere cu 44,5%. Mașinile electrice au reprezentat 21,7% din totalul pieței.

În același interval, în UE au fost înmatriculate 3.517.800 de autoturisme cu propulsie hibridă, potrivit datelor citate de ACAROM.

Față de primele opt luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au crescut în principalele piețe auto din Uniunea Europeană.

Franța a înregistrat o creștere de 3%, Germania de 4,8%, Spania de 6,3%, iar Italia de 8,5%. În aceeași perioadă, România a avut o scădere de 10,6%.

Grupul Renault și Dacia, în scădere

În clasamentul constructorilor de automobile pentru primele opt luni din 2026, Grupul Volkswagen ocupă primul loc în Europa, cu 2.359.023 de autoturisme noi înmatriculate, în creștere cu 0,9% față de perioada similară din 2025.

Pe locul al doilea se află grupul Stellantis, cu 1.360.488 de unități, în creștere cu 4,7%.

Grupul Renault a înregistrat 857.937 de autoturisme noi înmatriculate în total Europa, în scădere cu 3,3%. Din acest total, marca Dacia a avut 360.657 de unități, cu 9,7% mai puține decât în perioada ianuarie-august 2025.

În cazul autoturismelor marca Ford, în primele opt luni din 2026 au fost înmatriculate 244.938 de unități noi în Europa, în scădere cu 14,4% față de aceeași perioadă din 2025.