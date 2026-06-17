Piața locală a electrocasnicelor a înregistrat scăderi importante în primul trimestru din 2026, pe fondul amânării achizițiilor și al orientării consumatorilor către cumpărături făcute din necesitate. Datele GfK Market Intelligence arată un recul de aproximativ 15% pe segmentul electrocasnicelor mari și de 5% în cazul electrocasnicelor mici.

Evoluția s-a înscris într-un context mai amplu de contracție a pieței electro-IT din România, care a scăzut cu 9% atât în valoare, cât și în volum. Potrivit reprezentanților Amica România, companie prezentă pe piața locală prin brandul Hansa, declinul a afectat aproape toate categoriile majore, de la electronice și IT până la telecomunicații și electrocasnice.

Datele din primul trimestru au plasat România printre piețele cu cele mai vizibile semne de slăbire a cererii din Europa Centrală și de Est.

În timp ce piața globală de electro-IT a avansat cu 9% în valoare în aceeași perioadă, Ungaria a raportat o creștere de 14%, iar Cehia de 7%. România și Polonia au fost singurele piețe importante din regiune care au înregistrat evoluții negative.

Potrivit Mioarei Bolozan, Country Manager SEE în cadrul Amica, comportamentul de consum s-a schimbat semnificativ față de anii anteriori.

„Piața de electrocasnice nu mai poate fi citită prin logica anilor de creștere. Vedem un proces clar de amânare a cumpărăturilor. Consumatorii vin mai rar în magazine, urmăresc promoțiile și iau decizia de achiziție mai ales atunci când produsul vechi nu mai poate fi reparat”, a declarat reprezentanta companiei.

Aceasta a precizat că, în 2026, accesibilitatea produselor a devenit un criteriu esențial în decizia de cumpărare.

În cazul brandului Hansa, canalul online, inclusiv componenta digitală a retailerilor tradiționali, a ajuns să reprezinte aproximativ 25% din totalul vânzărilor realizate în România.

Compania a arătat că traficul în magazine a scăzut, în timp ce ponderea produselor cumpărate în perioade promoționale a crescut. Totodată, consumatorii compară mai multe oferte înainte de a lua decizia finală.

Reprezentanții companiei estimează că în a doua jumătate a anului piața va deveni tot mai polarizată.

Potrivit acestora, segmentul entry-level va continua să atragă cumpărătorii atenți la costuri, în timp ce categoria premium va rămâne activă, deși reprezintă mai puțin de 10% din piață. Cea mai mare presiune este așteptată asupra segmentului de mijloc.

Datele companiei arată că aragazele mixte, dotate cu plită pe gaz și cuptor electric, au ocupat primul loc în vânzările locale ale producătorului polonez.

De asemenea, s-a remarcat o creștere a cererii pentru cuptoarele încorporabile cu capacitate mai mare, care permit gătitul simultan pe mai multe niveluri. Potrivit companiei, această tendință este asociată cu interesul consumatorilor pentru economisirea timpului petrecut în bucătărie.