O tragedie s-a produs duminică după-amiază în județul Neamț, unde doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, și-au pierdut viața după ce au fost luați de apele râului Moldova. O fetiță de 6 ani, aflată și ea în pericol, a fost salvată de un martor înainte de sosirea echipajelor de intervenție, potrivit ISU Neamț.

Apelul la 112 a fost primit în jurul orei 16:35, după ce a fost anunțat că trei copii au fost luați de apele râului Moldova, în amonte de podul de la Horia.

La locul incidentului au intervenit pompieri de la Detașamentele Roman și Piatra-Neamț, echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Roman și Horia, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, scafandri și polițiști.

Potrivit ISU Neamț, fetița de 6 ani a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă. Copila a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la spital.

De asemenea, o femeie care a suferit un atac de panică a fost asistată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În paralel, echipele de salvare au continuat căutările pentru cei doi băieți dispăruți. Aceștia au fost găsiți și aduși la mal, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de salvatori, cei doi frați nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Victimele aveau 12 și, respectiv, 15 ani.

Potrivit sursei, totul ar fi început după ce fetița de 6 ani a fost luată de curentul apei. Un bărbat de 38 de ani, partenerul mamei, ar fi sărit în râu pentru a o salva, însă și el a fost purtat de apă. Băiatul de 15 ani a încercat să îi ajute și le-a întins mâna, însă a fost luat la rândul său de curent. Fratele său de 12 ani a intervenit pentru a-l salva, însă nu a reușit.

Bărbatul și fetița au reușit să se agațe și să iasă la mal, însă cei doi frați au dispărut sub apă. Mama copiilor nu se afla alături de ei în momentul tragediei.

Reprezentanții ISU le recomandă oamenilor să se scalde doar în locuri special amenajate, să evite râurile, lacurile și canalele cu curenți puternici sau maluri periculoase și să supravegheze permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia.

Totodată, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să nu intre singuri în apă, să evite săriturile de pe poduri sau alte construcții, să nu se scalde după consumul de alcool ori pe timpul nopții și să nu intre în apă rece imediat după o expunere îndelungată la soare.