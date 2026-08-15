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Risc foarte ridicat de incendii de vegetație în Grecia. Avertisment pentru românii care călătoresc în sudul țării

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Risc foarte ridicat de incendii de vegetație în Grecia. Avertisment pentru românii care călătoresc în sudul țăriiIncendii Grecia. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Greciei i se impun măsuri severe de siguranță, țara rămânând duminică sub stare de alertă ridicată din cauza pericolului iminent reprezentat de focarele de vegetație. Autoritățile au emis o avertizare oficială de Categoria 4, ceea ce înseamnă un risc foarte ridicat de incendiu. Zonele vizate includ Attica, cu tot cu insula Kythira, dar și regiunile Viotia și Evia, alături de Skyros, insulele Ciclade și Creta, conform news.ro.

Risc foarte ridicat de incendii de vegetație în Grecia. Avertisment pentru românii care călătoresc în sudul țării

O avertizare de Cod Roșu atrage după sine măsuri excepționale pentru forțele de ordine și de salvare. Starea de alertă presupune mobilizarea completă a personalului și echipamentelor de intervenție. În paralel, autoritățile locale și regionale au primit ordin să activeze imediat organismele de coordonare pentru situații de urgență și să fie pregătite pentru posibile incendii de pădure.

Rafale violente pe Marea Egee

Avertismentul vine pe fondul datelor furnizate de serviciul național de meteorologie, care a prognozat un cer predominant senin, dar însoțit de vânturi din nord de 6 până la 7 grade pe scara Beaufort în Marea Egee. În estul Greciei sunt așteptate rafale local mai puternice, deși intensitatea vântului ar urma să scadă treptat în cursul zilei de duminică.

Pompieri români incendii Grecia

Pompieri români incendii Grecia. Sursă foto: Facebook

Termometrele arată valori caniculare

Condițiile meteo sunt favorabile izbucnirii flăcărilor și din cauza căldurii extreme. Temperaturile sunt prognozate să ajungă la 32-34 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării, înregistrându-se maxime de până la 35 de grade în unele zone continentale și în arhipelagul Dodecanez. În regiunea Attica, meteorologii așteaptă temperaturi maxime cuprinse între 32 și 33 de grade.

Pericolul nu va trece odată cu încheierea weekendului. Vântul puternic va persista și luni, mai ales în zona Mării Egee, în timp ce valorile termice vor rămâne la fel de ridicate. De asemenea, în zonele montane sunt posibile averse izolate și furtuni locale.

Recomandări pentru populație și turiști

Având în cadrul natural un cocktail periculos format din vreme caldă, uscată și vânt intens, autoritățile le-au cerut locuitorilor și turiștilor să fie precauți și să evite activitățile care ar putea provoca incendii de vegetație.

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