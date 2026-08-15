Recent, în dotarea Marinei Militare Române a intrat o nouă corvetă. Se numește „Contraamiral August Roman”. Cine a fost ofițerul român al cărui nume a fost acordat acestei corvete? Corveta a participat pe 15 august 2026 pentru prima dată la parada de Ziua Marinei Militare Române, de la intrarea sa recentă în serviciu.

August Roman s-a născut la data de 10 august 1892, la Buzău. A studiat la Academia Navală din Livorno, absolvind în anul 1914. S-a specializat la Paris, absolvind cursurile în 1926. S-a distins în Primul Război Mondial ca ofițer comandant pe diverse nave, apoi ca ofițer de legătură.

A început să predea din 1937, la Școala Superioară de Război. În perioada 1939-1941, a fost comandantul Bricului Școală Mircea, navă construită în 1938, la un șantier naval din Germania. El a făcut parte din comisia de recepție a acestei nave legendare.

August Roman a urcat constant în ierarhia militară ajungând la gradul de comandor în Al Doilea Război Mondial.

August Roman a comandat Escadrila de Distrugătoare și Divizia de Mare. Cu gradul de comandor, a comandat și Gruparea Navală de Minare. A fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul”, cea mai importantă decorație militară românească. În data de 29 august 1944, a fost timp de o lună Subsecretar de Stat al Marinei, răspunzând practic politic de Arma Marină din Armata Română. A fost avansat la gradul de contraamiral.

La 1 octombrie 1944 contraamiraul Roman, i-a succedat contraamiraului Horia Macellariu la Comandamentul Forțelor Navale Maritime. A condus acest Comandament până la 4 noiembrie 1944, când a revenit la postul de subsecretar de stat la Marină până la 28 februarie 1945. Din data de 5 martie 1945, până la 1 aprilie 1946. a fost numit Șeful Statului Major al Marinei Militare Române. Aceasta a fost ultima sa poziție importantă în ierarhia militară a Marinei Române.

Contraamiralul August Roman a fost trecut în disponibilitate la 9 august 1946, apoi în rezervă, la 9 august 1947. Evident, puterea comunistă nu îl considera ca un ofițer care corespundea profilului ofițerilor noii Armate și noii Marine Române. Evident, noile autorități urmăreau epurarea „elementelor burgheze” din structurile militare românești. Serviciile secrete l-au ținut sub onservație, fiind raportat drept un ofițer ostil noii orânduiri politice din România. Era considerat chiar liderul acestora. Deși nu a fost arestat. a fost menținut sub observație.

Contraamiralul August Roman a decedat la 13 mai 1984. A fost înmormântat la Cimitirul „Sfânta Vineri” din București.