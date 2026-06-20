Politica

România primește prima corvetă nouă după 35 de ani. Nava „Contraamiral August Roman” intră în serviciul Forțelor Navale

Comentează știrea
România primește prima corvetă nouă după 35 de ani. Nava „Contraamiral August Roman” intră în serviciul Forțelor Navale
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

România a primit oficial sâmbătă corveta „Contraamiral August Roman”, prima navă de luptă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după aproximativ 35 de ani.

Ceremonia de acordare a pavilionului a avut loc la Istanbul, în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Nava, construită în Turcia și încadrată în clasa HISAR, marchează un pas important în procesul de modernizare a capabilităților navale ale României, într-un context de securitate tot mai sensibil în regiunea Mării Negre.

După ceremonia de la șantierul naval din Istanbul, urmează etapele necesare pentru dislocarea navei către România și integrarea completă în structurile operaționale ale Forțelor Navale.

Ultimul mare trubadur român își aștepta moartea într-un bloc comunist din Piatra Neamț. Nebune dorinți stinse într-un apartament din Pietricica
Ultimul mare trubadur român își aștepta moartea într-un bloc comunist din Piatra Neamț. Nebune dorinți stinse într-un apartament din Pietricica
ANM anunță zile sufocante în București. Ce urmează până luni
ANM anunță zile sufocante în București. Ce urmează până luni

Corveta va purta numele „Contraamiral August Roman”

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă va purta numele „Contraamiral August Roman”. Ceremonialul de acordare a pavilionului marchează intrarea oficială a navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române.

Nava este destinată unei game largi de misiuni militare, inclusiv operațiuni de luptă la suprafață, apărare antiaeriană și război antisubmarin.

Nicușor Dan

Nicușor Dan / sursa foto: captură video

De asemenea, poate fi utilizată pentru protejarea infrastructurii critice, apărarea comunicațiilor maritime și sprijinirea operațiunilor NATO în regiunea Mării Negre.

O investiție de peste 220 de milioane de euro

Contractul de achiziție are o valoare de aproximativ 223 de milioane de euro, fără TVA. Costul include nu doar nava, ci și instruirea echipajului și un pachet logistic de suport pentru operare și mentenanță.

Conform datelor publicate de surse specializate în domeniul apărării, corveta are o lungime de aproape 100 de metri, un deplasament de aproximativ 2.300 de tone și poate atinge o viteză maximă de 24 de noduri.

Nicusor Dan, Erdogan

Nicusor Dan, Erdogan / sursa foto: captură video

Autonomia sa este de aproximativ 4.500 de mile marine, iar platforma de zbor permite operarea unui elicopter militar și a unor vehicule aeriene fără pilot.

Consolidarea securității în Marea Neagră

Administrația Prezidențială a transmis că noua corvetă va contribui la creșterea capacității României de supraveghere și reacție în regiunea Mării Negre și la consolidarea securității colective în flancul estic al NATO.

Achiziția vine într-o perioadă în care statele riverane Mării Negre investesc în modernizarea forțelor navale, pe fondul schimbărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și de importanța strategică a regiunii pentru Alianța Nord-Atlantică.

Stiri calde

14:50 - Ciprian Ciucu se retrage din cursa pentru conducerea PNL: Nu mă las, doar mă repliez
14:39 - România primește prima corvetă nouă după 35 de ani. Nava „Contraamiral August Roman” intră în serviciul Forțelor Navale
14:28 - Claude Guillemot, cofondatorul Ubisoft, a murit într-un tragic accident aviatic, la 72 de ani
14:14 - Ultimul mare trubadur român își aștepta moartea într-un bloc comunist din Piatra Neamț. Nebune dorinți stinse într-un...
14:04 - Zelenski îi dă un ultimatum lui Lukașenko: Belarus are o săptămână să elimine echipamentele folosite de Rusia
13:53 - Acesta este un jaf al tradiției PNL! Revoltă în rândul vechilor liberali față de „invazia” ideologică
13:40 - Cozi uriașe pentru o singură fotografie. Imaginile au stârnit un val de reacții pe internet
13:29 - Peiu (AUR): Vor doar să îşi instaleze propriul guvern, Guvernul Dan-PSD

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale