România a primit oficial sâmbătă corveta „Contraamiral August Roman”, prima navă de luptă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după aproximativ 35 de ani.

Ceremonia de acordare a pavilionului a avut loc la Istanbul, în prezența președintelui României, Nicușor Dan, și a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Nava, construită în Turcia și încadrată în clasa HISAR, marchează un pas important în procesul de modernizare a capabilităților navale ale României, într-un context de securitate tot mai sensibil în regiunea Mării Negre.

După ceremonia de la șantierul naval din Istanbul, urmează etapele necesare pentru dislocarea navei către România și integrarea completă în structurile operaționale ale Forțelor Navale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, noua corvetă va purta numele „Contraamiral August Roman”. Ceremonialul de acordare a pavilionului marchează intrarea oficială a navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române.

Nava este destinată unei game largi de misiuni militare, inclusiv operațiuni de luptă la suprafață, apărare antiaeriană și război antisubmarin.

De asemenea, poate fi utilizată pentru protejarea infrastructurii critice, apărarea comunicațiilor maritime și sprijinirea operațiunilor NATO în regiunea Mării Negre.

Contractul de achiziție are o valoare de aproximativ 223 de milioane de euro, fără TVA. Costul include nu doar nava, ci și instruirea echipajului și un pachet logistic de suport pentru operare și mentenanță.

Conform datelor publicate de surse specializate în domeniul apărării, corveta are o lungime de aproape 100 de metri, un deplasament de aproximativ 2.300 de tone și poate atinge o viteză maximă de 24 de noduri.

Autonomia sa este de aproximativ 4.500 de mile marine, iar platforma de zbor permite operarea unui elicopter militar și a unor vehicule aeriene fără pilot.

Administrația Prezidențială a transmis că noua corvetă va contribui la creșterea capacității României de supraveghere și reacție în regiunea Mării Negre și la consolidarea securității colective în flancul estic al NATO.

Achiziția vine într-o perioadă în care statele riverane Mării Negre investesc în modernizarea forțelor navale, pe fondul schimbărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și de importanța strategică a regiunii pentru Alianța Nord-Atlantică.