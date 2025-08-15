Politica

Cum va arăta noua corvetă a României. Construcție turcească de peste 100 de milioane de euro

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat că Marina Română va beneficia, începând cu anul viitor, de o nouă corvetă construită în Turcia. Potrivit oficialului, nava este deja finalizată și se află în faza de așteptare a aprobării din partea Parlamentului, procedură care ar urma să fie finalizată în luna septembrie.

Marina Română va avea o nouă corvetă construită în Turcia. Alte dotări ale forțelor navale

Declarația a fost făcută vineri, la Constanța, la evenimentele dedicate Zilei Marinei. Ministrul a precizat că valoarea investiției depășește 100 de milioane de euro, iar corveta va fi operațională începând cu anul 2026.

„La anul, de Ziua Marinei, vom avea această nouă corvetă aici, defilând şi, bineînţeles, îndeplinind misiuni” a declarat Moșteanu, subliniind importanța modernizării capabilităților Forțelor Navale.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a subliniat importanţa cooperării regionale în operaţiunile desfăşurate în Marea Neagră, evidenţiind colaborarea dintre România, Turcia şi Bulgaria.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, la Zilei Marinei. Sursa foto: Facebook

Într-o declaraţie făcută înaintea ceremoniilor dedicate Zilei Marinei, oficialul a vorbit despre Operaţiunea de deminare MCM Black Sea, considerată un exemplu relevant de parteneriat militar între aliaţi.

Potrivit ministrului, această iniţiativă comună reprezintă un model de coordonare eficientă pentru securizarea zonei şi protejarea intereselor comune, în special a infrastructurii energetice. Moşteanu a precizat că exerciţiul va fi extins, fiind necesară continuarea patrulelor şi consolidarea prezenţei în regiune.

Plan de modernizare pentru Forțele Navale: contracte în derulare pentru echipamente și vehicule militare

Ministrul Apărării a anunțat că România are în derulare un plan de înzestrare destinat Forțelor Navale, care include mai multe tipuri de echipamente esențiale. Printre acestea se numără elicoptere, vehicule amfibii și dotări speciale pentru scafandri militari.

Oficialul a subliniat că, deși navele militare reprezintă un element central al Forțelor Navale, capacitatea operațională a acestora este completată de alte mijloace tehnice importante. În acest sens, România are deja un contract semnat pentru livrarea a 21 de vehicule amfibii provenite din Statele Unite, cu termen de sosire anul viitor. De asemenea, sunt în desfășurare discuții pentru achiziția a încă 44 de unități de același tip.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, Zilele Marinei. Sursa foto: Facebook

Tot în acest program de modernizare se regăsesc și sistemele de rachete VLS (Vertical Launch System) de tip Vibat. Unul dintre acestea a fost oferit cu titlu de donație, iar alte două vor fi cumpărate printr-un acord bilateral aflat în derulare cu guvernul american.

România are, de asemenea, în vedere dotarea cu rachete de coastă Naval Strike Missiles, proces care se află deja în faza de implementare, cu un contract semnat și livrări prevăzute în perioada următoare.

Pe lista echipamentelor ce urmează să intre în dotare până în anul 2029 se află și două elicoptere Airbus H215, potrivit declarațiilor ministrului Apărării, Angel Tîlvăr, a concluzionat ministrul Apărării.

