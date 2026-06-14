Selecţionata Australiei a învins surprinzător echipa Turciei, cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe stadionul BC Place Vancouver, într-un meci din Grupa D de la Campionatul Mondial de fotbal din Canada, Statele Unite şi Mexic.

Echipa de la antipozi a făcut un joc defensiv perfect şi a dat două lovituri pe contre, prin Nestory Irankunda (27) şi Connor Metcalfe (75). Începutul de meci a fost plat, în care cele două echipe s-au anihilat reciproc.

Prima ocazie a fost creată de Arda Guler (27), al cărui şut a fost prins de portarul Beach. Australia a plecat imediat pe contraatac, Nestory Irankunda fiind lansat de Okon-Engstler şi l-a învins pe Ugurcan Cakir.

Turcia a replicat la scurt timp (30), dar şutul lui Bardakci de la 28 de metri a fost deviat de Beach în bară. Echipa antrenată de Vincenzo Montella a controlat jocul autoritar, dar nu a găsit soluţia desfacerii masivei apărări australiene.

Socceroos au acţionat în general pe contre, cum s-a întâmplat în minutul 30, când Bos a şutat peste poartă de la 20 de metri. Irankunda (45) a şutat din marginea careului, dar Ugurcan a apărat.

Fosta adversară a României în barajul din martie a mai avut un şut expediat de Arda Guler (42), pe lângă poartă de la 20 de metri. Kerem Akturkoglu a fost blocat în careu în prelungirile primei părți (45+4).

Turcia a dominat jocul şi după pauză, dar a fost în continuare neinspirată în fața porții adverse. Hakan Calhanoglu (46) a şutat de la 23 de metri, dar Beach a prins direct. Ismail Yuksek (50) a trimis şi el un şut bun, deviat însă în corner.

Beach s-a remarcat din nou la mingea expediată de Arda Guler (57), din lovitură liberă de la 24 de metri, iar apoi goalkeeper-ul a fost atent la colţul scurt la şutul lui Zeki Celik (72).

La un corner al ''cangurilor'', turnul de control Souttar (54) a trimis bine cu capul, dar Ugurcan a respins salvator. Australia a decis definitiv soarta jocului în minutul 75, când Metcalfe a marcat cu un şut plasat de la 20 de metri.

Turcia a căutat măcar golul de onoare pe final, dar nu l-a putut învinge pe Beach în trei situaţii bune în ultimul sfert de oră. Kerem Akturkoglu (76) a trimis din voleu de la 7 metri, Hakan Calhanoglu (86) a executat o lovitură liberă periculoasă de la 25 de metri, iar Arda Guler a tras modest de la 18 metri (89).

Turcia, care a revenit la Cupa Mondială după ediţia 2002, la care câştiga bronzul, a debutat astfel cu stângul la turneul final din 2026.

În runda următoare, Australia va mai juca în grupă cu SUA (19 iunie) şi Paraguay (26 iunie), în timp ce Turcia va avea meciuri grele cu Paraguay (20 iunie) şi cu SUA (27 iunie).

Caseta tehnică a meciului Australia - Turcia 2-0 (1-0) Au marcat: Nestory Irankunda (27), Connor Metcalfe (75). Vancouver, BC Place Vancouver: 52.497 spectatori Cupa Mondială 2026 - Grupa D

Au evoluat echipele:

Australia: 18. Patrick Beach - 3. Alessandro Circati, 19. Harry Souttar (căpitan), 21. Cameron Burgess - 4. Jacob Italiano (6. Jason Geria, 74), 13. Aiden O'Neill, 24. Paul Okon-Engstler (22. Jackson Irvine, 83), 5. Jordan Bos (16. Aziz Behich, 83) - 8. Connor Metcalfe, 17. Nestory Irankunda (23. Nishan Velupillay, 61) - 9. Mohamed Toure (26. Tete Yengi, 74). Selecţioner: Tony Popovic. Rezerve neutilizate: 1. Mathew Ryan, 12. Paul Izzo - 2. Milos Degenek, 15. Kai Trewin, 25. Lucas Herrington, 14. Cameron Devlin, 7. Mathew Leckie, 10. Ajdin Hrustic, 11. Awer Mabil, 20. Cristian Volpato.

Turcia: 23. Ugurcan Cakir - 2. Zeki Celik (18. Mert Muldur, 80), 3. Merih Demiral, 14. Abdulkerim Bardakci, 20. Ferdi Kadioglu - 10. Hakan Calhanoglu (căpitan), 16. Ismail Yuksek (5. Salih Ozcan, 80) - 8. Arda Guler, 6. Orkun Kokcu (19. Yunus Akgun, 62), 21. Bariş Alper Yilmaz (11. Kenan Yildiz, 46) - 7. Kerem Akurkoglu (9. Deniz Gul, 85). Selecţioner: Vincenzo Montella. Rezerve neutilizate: 1. Mert Gunok, 12. Altay Bayindir - 4. Caglar Soyuncu, 13. Eren Elmali, 15. Ozan Kabak, 25. Samet Akaydin, 22. Kaan Ayhan, 17. Can Irfan Kahveci, 24. Oguz Aydin, 26. Can Yilmaz Uzun.

Arbitru: Jesus Valenzuela; arbitri asistenţi: Jorge Urrego, Tulio Moreno (toţi din Venezuela); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru) Arbitru video: Tatiana Guzman (Nicaragua); arbitri asistenţi video: Juan Soto (Venezuela), Ming Fu (China) Cartonaşe galbene: Yunus Akgun (86).