HAI România! Pandora: confecții cu denumire de origine controlată și vinuri croite cu stil







Doru Simiz, fondatorul Pandora Prod — cel mai mare producător de confecții din Vrancea — vorbește despre industria textilă românească într-un an de criză: concedieri, insolvențe și presiunea reglementărilor europene. De la lohn la producție integrată pentru branduri ca Massimo Dutti și Hugo Boss, povestea unei afaceri de familie ajunsă lider regional HASHTAGS #PicaturaDeBusiness #DoruSimiz #PandoraProd #IndustriaTextila #Confectii #Antreprenoriat #Focsani #Vrancea #EconomieRomaneasca #Business