HAI România!

Pandora: confecții cu denumire de origine controlată și vinuri croite cu stil

Doru Simiz, fondatorul Pandora Prod — cel mai mare producător de confecții din Vrancea — vorbește despre industria textilă românească într-un an de criză: concedieri, insolvențe și presiunea reglementărilor europene. De la lohn la producție integrată pentru branduri ca Massimo Dutti și Hugo Boss, povestea unei afaceri de familie ajunsă lider regional HASHTAGS #PicaturaDeBusiness #DoruSimiz #PandoraProd #IndustriaTextila #Confectii #Antreprenoriat #Focsani #Vrancea #EconomieRomaneasca #Business

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HAI România!

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Serghei Mizil. Sistemul a vrut să-l distrugă dar a spus tot

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Importul muncitorilor din Sri Lanka, explicat de un antreprenor român. Sunt destul de volatili

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”

Evoluția lui pește prăjit: de la Topor la profesorul de ”finanțe comportamentale”