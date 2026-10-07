Dâre îngrijorătoare pe cerul României

Am decis să abordez acest subiect, chiar dacă sunt sigur că vor apărea nişte chimişti şi fizicieni mai cunoscători decât Marie Curie, care vor aduce tot felul de argumente docte copiate de pe internet, sau unii, mai puţini „cunoscători” în ale ştiinţei de pe Google, se vor repezi să mă facă în toate felurile.

Obişnuitul cor al cotarlelor care scheaună la ordin, cu care ne- am deprins deja, viteji şi ameninţători din spatele tastaturii, unde au la profil câte un căpşor de căţeluş sau o suavă floricică. Inclusiv invectivele le cunoştem deja: de la analfabet, prost, idiot, până la conspiraţionist şi, argumentul suprem: putinist.