Uite premierul, nu e premierul! Mai trage o carte la Cotroceni

Uite lupul, nu e lupul. În traducere liberă: uite premierul, nu e premierul! Avem o nouă desemnare oficială la Palatul Victoria, unde președintele Nicușor Dan l-a trimis la înaintare pe diplomatul Luca Niculescu într-un nou episod din telenovela politică de la București. În timp ce partidele joacă din nou alba-neagra cu majoritatea parlamentară, oscilând între negocieri tensionate, teama de un eșec la vot și spectrul anticipatelor, realitatea internă și externă refuză să ne mai aștepte.

Astăzi, la Contrapunct, Mirel Curea și Silviu Predoiu trec dincolo de perdeaua de fum a declarațiilor de la televizor și analizează nu doar șansele reale ale lui Luca Niculescu de a strânge o majoritate, ci și tabloul mare al unei lumi intrate într-o reconfigurare violentă. Pe plan extern, semnalele de alarmă se aprind simultan pe marile axe de securitate.

Serviciile germane de informații avertizează fără menajamente că fricțiunile cu Federația Rusă au intrat într-o nouă etapă critică, pe fondul amenințărilor repetate ale Moscovei privind utilizarea arsenalului nuclear în cazul unei blocade asupra regiunii Kaliningrad. În tot acest timp, în Polonia au loc consultări strategice discrete în cadrul „Grupului de la Bergen”, coordonate de Washington, menite să redefinească arhitectura de apărare a aliaților pe flancul estic.Un alt cutremur geopolitic se resimte puternic în America de Sud, unde primul tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia a fost adjudecat de aliatul lui Donald Trump.

Scrutinul a declanșat acuzații dure de interferență lansate de Brasilia la adresa Statelor Unite și riscă să schimbe din temelii raportul de forțe pe continent.În Ucraina, presiunea militară rămâne asfixiantă, cu valuri continui de drone și rachete care lovesc infrastructura critică. Kievul mută însă bătălia în registrul tehnologic și presează Pentagonul pentru acces direct la rețele avansate de sateliți, mizând pe această pârghie pentru a paraliza liniile logistice rusești.În paralel, diplomația marilor puteri încearcă să gestioneze o stabilitate globală tot mai fragilă.

După discuțiile tensionate din marja Adunării Generale a ONU și negocierile directe dintre SUA și China, cele două capitale caută să țină în viață un armistițiu comercial șubred și să stabilească protocoale de criză pentru axa Taiwan, în timp ce Orientul Mijlociu rămâne la un pas de extinderea conflictului.O radiografie directă a jocurilor de putere, a crizelor de securitate și a deciziilor luate în spatele ușilor închise, privită prin lentila lucidă a serviciilor de informații, cu Mirel Curea și Silviu Predoiu, la Contrapunct.

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