Cinci suspecți acuzați de evaziune fiscală au scăpat de procesul penal după ce au achitat integral prejudiciul produs bugetului de stat, precum și accesoriile și majorările prevăzute de lege. Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus clasarea dosarului în baza cauzei de nepedepsire prevăzute de legislația penală.

Potrivit procurorilor, cei cinci suspecți, care activau în domeniul industrial, au creat în perioada 2019-2021 un circuit fictiv de societăți comerciale pentru a diminua obligațiile fiscale.

Aceștia au înregistrat în documentele contabile achiziții fictive de pompe hidraulice, pompe de ulei și pompe de bitum, care în realitate nu au fost cumpărate.

În documente figurau achiziții de la o societate din Ungaria către două firme din Oradea, care ar fi revândut produsele unei societăți comerciale din Brașov.

„Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit că, în perioada 2019-2021, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale constând în impozit pe profit şi TVA, doi dintre suspecţi, administratori de fapt ai unei societăţi din jud. Braşov, au convenit cu administratorii de drept sau de fapt, după caz, a două societăţi din Oradea şi a unei societăţi din Ungaria, ca aceste ultime societăţi să genereze ilegal în beneficiul societăţii braşovene documente justificative care să ateste achiziţii fictive ale societăţii braşovene.

Achiziţiile simulate au constat într-un număr de 28 buc. pompe (hidraulice, ulei sau bitum) în valoare de 869.182 lei de la una dintre societăţile orădene, respectiv un număr de 22 buc. pompe (hidraulice, ulei sau bitum) în valoare de 696.267 lei de la cea de-a doua societate orădeană, trasabilitatea mărfurilor fiind stabilită fictiv în amonte prin implicarea societăţii din Ungaria.

Ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2020, societatea braşoveană a simulat revânzarea şi transportul, cu ajutorul uneia dintre societăţile orădene, a 14 bucăţi pompe bitum (dintre cele pretins achiziţionate anterior) către societatea din Ungaria contra sumei de 465.763,60 lei”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul produs bugetului de stat prin neplata TVA și a impozitului pe profit s-a ridicat la 241.636 de lei.

La această sumă s-au adăugat 40.703 lei accesorii și 48.327 lei majorări calculate în baza Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Procurorii au arătat că un element important care demonstra caracterul fictiv al operațiunilor era faptul că societatea din Ungaria nu achitase mărfurile către firma din Brașov.

„Un indiciu important de fictivitate al întregului circuit comercial a fost acela că mărfurile nu au fost plătite de societatea maghiară către societatea braşoveană, iar pentru a crea aparenţa stingerii creanţei avute de societatea braşoveană asupra uneia dintre societăţile orădene a fost simulată o operaţiune juridico-economică complexă de cesiune de creanţă şi de compensare parţială între societăţile implicate”, explică procurorii.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus clasarea dosarului de evaziune fiscală în formă continuată, în baza cauzei de nepedepsire prevăzute de lege, după ce prejudiciul și toate obligațiile accesorii au fost achitate integral.

Totodată, sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor suspecților a fost ridicat după plata prejudiciului principal și a penalităților aferente.