Percheziții în patru țări împotriva Hells Angels și a altor grupări

Peste 1.000 de polițiști și reprezentanți ai autorităților financiare au participat miercuri, 30 septembrie, la o amplă operațiune desfășurată simultan în Germania, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos, care a vizat o rețea internațională de spălare a banilor și membri de rang înalt ai unei grupări de motocicliști. Potrivit presei, gruparea vizată este Hells Angels.

Autoritățile germane au anunțat că au fost efectuate percheziții la peste 100 de locații, au fost puse în aplicare 14 mandate de arestare, iar anchetatorii urmăresc confiscarea unor bunuri în valoare de aproximativ 48,6 milioane de euro.

Operațiunea a fost coordonată de Parchetul din Duisburg, poliția locală și autoritatea din Renania de Nord-Westfalia specializată în combaterea criminalității financiare.

Anchetatorii germani au transmis că investigația vizează în total 71 de suspecți. Printre aceștia se află persoane considerate responsabile de o rețea de spălare a banilor care ar fi activat în Germania și în alte state europene, precum și membri de rang înalt ai unei grupări de motocicliști. Poliția nu a confirmat oficial numele Hells Angels, însă informația a fost relatată de presa germană și de agenția DPA.

Suspecții sunt cercetați pentru acuzații care includ constituirea unei organizații criminale, extorcare, fraudă organizată și spălare de bani. Ancheta vizează, de asemenea, posibile încălcări ale legislației privind armele, acte de violență și evaziune fiscală.

În Germania, cea mai mare parte a perchezițiilor a avut loc în Renania de Nord-Westfalia. Alte șase locații au fost vizate în alte landuri germane, în timp ce șapte percheziții au fost efectuate în Belgia, Bulgaria și Țările de Jos.

Unul dintre principalele obiective ale operațiunii este identificarea și indisponibilizarea activelor despre care anchetatorii susțin că ar avea legătură cu activități infracționale.

Potrivit autorităților germane, valoarea totală a bunurilor vizate de măsurile de confiscare se ridică la aproximativ 48,6 milioane de euro. Ancheta urmărește modul în care banii obținuți ilegal ar fi fost introduși în circuitul economic prin intermediul unor companii și investiții imobiliare.

Anchetatorii descriu cazul drept un exemplu al legăturilor dintre criminalitatea organizată și criminalitatea economică internațională. Potrivit autorităților, fondurile provenite din infracțiuni ar fi fost ascunse prin operațiuni de spălare a banilor și ulterior investite în afaceri și proprietăți.

Investigația este în desfășurare de peste patru ani. Potrivit informațiilor publicate de Bild și preluate de mai multe publicații germane, ancheta ar fi pornit după un schimb de focuri produs în Duisburg în mai 2022, în urma unui conflict în care ar fi fost implicați membri ai unei grupări de motocicliști și membri ai unui grup familial turco-libanez. Patru persoane au fost rănite în incident, potrivit relatărilor citate de presa germană.

Poliția din Duisburg nu a confirmat însă oficial că acel incident a reprezentat punctul de pornire al anchetei. O purtătoare de cuvânt a declarat pentru AFP că informația nu poate fi, la acest moment, nici confirmată, nici infirmată.

Operațiunea de miercuri a inclus și intervenția unor unități speciale. În Duisburg, forțele de ordine au efectuat o intervenție la locuința unui membru influent al grupării vizate, în timp ce acțiuni simultane au avut loc în mai multe regiuni din Germania și în celelalte trei state europene.

Ancheta are și o componentă care vizează persoane din administrația locală. Potrivit informațiilor publicate de DPA, un polițist și doi angajați ai administrației municipale din Duisburg sunt cercetați sub suspiciunea că ar fi transmis unor terți informații obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Un alt angajat municipal este vizat într-un dosar separat, în legătură cu suspiciuni de corupție.

Autoritățile germane au subliniat că investigațiile sunt încă în desfășurare, iar acuzațiile formulate împotriva persoanelor vizate nu reprezintă stabilirea vinovăției acestora.

Acțiunea din 30 septembrie a presupus cooperarea autorităților din Germania, Belgia, Bulgaria și Țările de Jos. Dimensiunea operațiunii reflectă caracterul transfrontalier al anchetei privind presupusa rețea de spălare a banilor.

Autoritățile germane au anunțat că peste 1.000 de agenți au fost implicați în operațiune, inclusiv polițiști, procurori și specialiști în investigarea criminalității financiare. Un bilanț preliminar a indicat 14 mandate de arestare și măsuri asupra unor active estimate la 48,6 milioane de euro.