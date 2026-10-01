Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că Rusia nu reprezintă, în prezent, o amenințare iminentă la adresa teritoriului Alianței, în ciuda avertismentului Moscovei privind posibila utilizare a armelor nucleare în cazul izolării exclavei Kaliningrad. Oficialul susține că evaluarea riscurilor de securitate a rămas neschimbată și că NATO își va continua sprijinul pentru Ucraina și investițiile în apărare, potrivit Reuters.

Mark Rutte a declarat miercuri, la Bruxelles, că evaluarea Alianței privind amenințarea rusă este aceeași ca în urmă cu trei săptămâni, trei luni sau un an. Afirmațiile vin după ce Moscova a transmis NATO un document în care avertizează că ar putea recurge la arme nucleare dacă statele occidentale ar încerca să izoleze Kaliningradul.

Teritoriul rusesc este situat la Marea Baltică, între Polonia și Lituania, și are o importanță strategică pentru Moscova.

Secretarul general al NATO a afirmat că Alianța a tratat cu calm avertismentul Rusiei și a subliniat caracterul defensiv al organizației.

„În esență, mesajul nostru a fost: «Hei, ascultați, suntem o alianță defensivă; încetați cu amenințările nucleare»”, a declarat el în timpul unui eveniment organizat de Euronews la Bruxelles.

Secretarul general al NATO a explicat că, în cazul în care Rusia ar intenționa să atace Finlanda, una dintre țările baltice, Polonia sau orice alt stat membru al Alianței, o astfel de acțiune ar fi precedată de o consolidare a forțelor militare.

Mark Rutte a subliniat și că Statele Unite vor continua să participe la apărarea Europei, atât prin capabilități convenționale, cât și prin mijloace nucleare.

Totodată, NATO își va menține actualele direcții de acțiune, inclusiv sprijinul militar acordat Ucrainei și investițiile destinate consolidării propriilor capacități de apărare.

Secretarul general al NATO a vorbit și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, afirmând că președintele rus Vladimir Putin nu pare dispus să negocieze un acord de pace.

„E nevoie de doi pentru un tango. Până acum, nu pare că Vladimir Putin este dispus să danseze tango atunci când vine vorba de un acord de pace.”, a spus el.

Declarațiile lui Mark Rutte vin după ce Rusia a avertizat NATO că ar putea utiliza întregul arsenal militar, inclusiv arme nucleare, dacă Alianța ar încerca să întrerupă legăturile exclavei Kaliningrad cu restul teritoriului rus. Moscova a susținut că o asemenea acțiune ar putea duce la izbucnirea unui conflict armat direct.