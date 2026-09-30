Garri Kasparov și fostul deputat rus Ilia Ponomariov ar fi fost vizați în 2026 de planuri de asasinare atribuite unei rețele despre care procurorii americani susțin că avea legături cu serviciile de informații ale Rusiei, potrivit Departamentului de Justiție.

Informația despre identitatea presupuselor ținte a fost publicată de El Mundo, care citează surse apropiate celor doi opozanți, în timp ce documentele judiciare americane confirmă existența unei tentative de recrutare pentru uciderea unui disident rus aflat în Statele Unite, fără să îi dezvăluie numele.

Potrivit informațiilor publicate pe 30 septembrie, autoritățile americane l-ar fi avertizat pe Garri Kasparov în vara acestui an că ar putea fi ținta unui complot și i-ar fi acordat protecție specială.

Fostul campion mondial de șah locuiește în exil în Statele Unite, iar autoritățile americane au anunțat deja, la 15 septembrie, inculparea a cinci persoane despre care susțin că făceau parte dintr-o rețea asociată serviciilor de informații ruse.

Departamentul american al Justiției a anunțat că cinci persoane au fost inculpate într-un dosar privind presupuse operațiuni de supraveghere, recrutare și asasinate la comandă în Statele Unite și în Europa.

Printre inculpați se află Iuri Hrameev, fost colonel în serviciile de informații ruse, fiul său, Kirill Hrameev, prezentat drept ofițer FSB, precum și cetățenii cubanezi Oemis Romagoza Durruthy și Yaidel Delgado Suarez și venezueleanul Angel Eduardo Castro. Potrivit procurorilor, toți cei cinci se află în Rusia și sunt în libertate.

Trei dintre inculpați – Iuri Hrameev, Yaidel Delgado Suarez și Angel Eduardo Castro – sunt acuzați suplimentar de conspirație în vederea comiterii unei crime la comandă. Toți cinci sunt acuzați de conspirație pentru finanțarea terorismului.

Procurorii americani susțin că rețeaua funcționa cel puțin din 2024 și că ar fi urmărit atât opozanți ruși, cât și persoane sau obiective din state europene considerate apropiate de Ucraina.

Unul dintre episoadele descrise în rechizitoriu se referă la o persoană identificată în documente drept „Victima-1”, despre care procurorii spun că era un disident rus important și despre care presupusii organizatori credeau că se află în Statele Unite.

În vara lui 2026, o persoană recrutată în SUA ar fi primit instrucțiuni să supravegheze două locații asociate victimei. Pentru activitatea de supraveghere i s-ar fi promis între 1.000 și 1.500 de dolari. Persoana ar fi realizat fotografii și înregistrări video și le-ar fi transmis recrutorilor.

Ulterior, potrivit procurorilor, recrutorii i-ar fi oferit 40.000 de dolari pentru a „elimina” sau „face să dispară” ținta. Recrutatul ar fi refuzat să comită personal crima, iar cei implicați în operațiune ar fi încercat ulterior să găsească alte persoane care să execute asasinatul.

În documentele judiciare, termenii folosiți de presupusa rețea pentru operațiuni ar fi fost codificați. Supravegherea era descrisă drept „măsurarea terenului”, iar asasinatul drept „construcția”, potrivit relatărilor despre dosar.

Rechizitoriul american nu îl numește pe Garri Kasparov drept „Victima-1”. Identificarea acestuia ca presupusă țintă provine din informațiile publicate de El Mundo, care citează surse din apropierea lui Kasparov și a lui Ilia Ponomariov.

Potrivit publicației spaniole, Kasparov ar fi fost avertizat de autoritățile americane în vara acestui an și ar fi primit, pentru prima dată de la mutarea sa la New York în 2013, protecție specială.

Kasparov, fost campion mondial de șah și unul dintre cei mai cunoscuți critici ai Kremlinului, a părăsit Rusia în 2013. În ultimii ani, autoritățile ruse au intensificat măsurile împotriva sa. Potrivit relatării citate, el a fost inclus de Moscova pe lista persoanelor desemnate drept „agenți străini” și ulterior pe lista organizațiilor și persoanelor considerate teroriste și extremiste.

Celălalt opozant indicat de El Mundo este Ilia Ponomariov, fost deputat în Duma de Stat a Rusiei. El a devenit cunoscut la nivel internațional după ce a fost singurul parlamentar rus care a votat împotriva anexării Crimeei de către Rusia în 2014.

Potrivit informațiilor publicate de ziarul spaniol, o persoană recrutată ar fi fotografiat și filmat două locații din Washington asociate cu Ponomariov. Aceasta ar fi primit ulterior oferta de 40.000 de dolari pentru asasinarea lui, însă ar fi refuzat să ducă la capăt operațiunea.

Documentele americane nu confirmă oficial numele lui Ponomariov ca țintă. Procurorii se referă la victimă printr-un identificator și descriu doar faptul că era un disident rus important despre care presupusa rețea credea că locuiește în Statele Unite.

Ancheta americană a identificat și un presupus plan de asasinare a unui disident rus aflat în Lituania. Potrivit Departamentului Justiției, un cetățean american ar fi fost recrutat pentru a supraveghea victima, iar ulterior i s-ar fi oferit 25.000 de dolari pentru uciderea acesteia.

Numele persoanei vizate nu este făcut public în rechizitoriu. Potrivit relatării El Mundo preluate de presa internațională, printre posibilele persoane vizate ar putea figura opozanți ruși aflați în exil în Lituania, însă această identificare nu este confirmată de documentele judiciare americane.

Departamentul Justiției susține că operațiunea a fost dejucată prin colaborarea mai multor structuri FBI, inclusiv birourile din New York și Washington.

Procurorii americani subliniază însă că acuzațiile din rechizitoriu reprezintă simple acuzații și că inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției în instanță.

Dosarul oferă, în schimb, detalii concrete despre modul în care anchetatorii americani susțin că ar fi fost organizate operațiunile: recrutarea unor persoane din SUA, supravegherea țintelor, fotografierea unor locații și oferirea unor sume de bani pentru executarea asasinatelor.